박성현 광양시장 당선인, ‘1만 배’ 박형규 운동원에게 당선증 수여···눈물의 약속

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해단식장 ‘눈물과 환호’의 도가니

박 당선인 “이런 눈물겨운 헌신이 무소속 기적 만들어”

이미지 확대 박성현 광양시장 당선인이 선거 운동 기간 당선을 기원하며 ‘1만 배’ 선거운동에 나섰던 박형규 운동원에게 ‘당선증’을 전달하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 박성현 광양시장 당선인이 선거 운동 기간 당선을 기원하며 ‘1만 배’ 선거운동에 나섰던 박형규 운동원에게 ‘당선증’을 전달하고 있다.

세줄 요약 박성현 광양시장 당선인이 해단식에서 1만 배로 지원한 박형규 운동원에게 당선증을 직접 건네며 약속을 지켰다. 무소속 승리의 감동 속에 참석자들은 눈물을 보였고, 당선인은 시민과 자원봉사자의 헌신에 감사하며 시정 준비에 들어갔다. 1만 배 운동원에 당선증 수여, 약속 이행

해단식 현장 숙연, 박수와 눈물 이어짐

무소속 승리 뒤 시민·자원봉사자 감사

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무소속 기적을 쓴 박성현 광양시장 당선인의 선대위 해단식이 영화보다 더 감동적인 장면으로 마무리돼 눈길을 끌었다.지난 5일 선거 사무소에서 열린 해단식에서 박 당선인은 선거 기간 내내 자신을 위해 ‘1만 배’를 올린 운동원에게 자신의 ‘당선증’을 수여해 참석자들의 가슴을 뭉클하게 했다.박 당선인은 이날 선관위로부터 교부받은 당선증을 품에서 꺼낸 뒤 선거 기간 동안 무더위와 쏟아지는 비를 온몸으로 맞으며 오직 박 후보의 당선만을 기원하며 ‘1만 배’ 선거운동에 나섰던 박형규 운동원을 무대로 불렀다. 이는 지난 2일 치러진 마지막 유세에서 박 당선인이 시민과 지지자들 앞에서 했던 약속을 이행한 모습이다. 당시 그는 박형규 운동원의 눈물겨운 헌신을 언급하며 “당선이 된다면 이 자랑스러운 당선증을 가장 먼저 박형규 동지에게 바치겠다”고 공언했었다.박 당선인이 떨리는 손으로 박형규 운동원에게 당선증을 전달하고 뜨겁게 포옹하자 장내는 순식간에 숙연해지며 모든 사람들의 눈시울이 붉어졌다. 이어 함성과 박수가 터져 나오며 해단식장은 순식간에 열광과 감동의 도가니로 변했다. 당선증을 건네받은 박형규 운동원 역시 뜨거운 눈물을 흘리며 승리의 기쁨을 나눴다.박 당선인은 “거대 정당의 모진 공세 속에서도 무소속으로 위대한 기적을 만들 수 있었던 것은 박형규 동지를 비롯해 밤낮없이 피와 땀을 흘려주신 자원봉사자 여러분의 눈물겨운 헌신 덕분이다”며 고개 숙여 깊은 감사를 전했다. 그는 “소중한 당선증에 담긴 시민들의 염원과 동지들의 희생을 결코 잊지 않겠다”며 “약속드린 ‘5대 구조 대전환’을 성공시켜 광양을 ‘호남 제1의 부자 경제도시’로 만들겠다”고 강조했다.현장의 감동을 뒤로하고 해단식을 성공적으로 마무리한 박 당선인은 곧바로 시정 인수위원회 구성을 위한 실무 작업에 착수하며 본격적인 민선 시정 출범 준비에 들어갔다.