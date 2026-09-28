영광 터널서 삼륜차-SUV 충돌…70대 삼륜차 운전자 숨져

세줄 요약 전남 영광군 묘량면 밀재터널에서 70대가 몰던 삼륜 오토바이가 마주 오던 SUV와 충돌해 운전자가 현장에서 숨졌다. 충격으로 SUV가 뒤집히며 60대 운전자도 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 경찰은 역주행 여부 등 정확한 경위를 조사하고 있다. 밀재터널서 삼륜차-SUV 충돌, 70대 운전자 사망

SUV 전복되며 60대 운전자 중상, 병원 이송

경찰, 삼륜차 역주행 여부 등 사고 경위 조사

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전남광주 영광군 터널에서 삼륜 오토바이가 스포트유틸리티차(SUV)와 충돌해 70대 삼륜 오토바이 운전자가 숨졌다.28일 경찰에 따르면 이날 오후 5시 6분쯤 전남광주 영광군 묘량면 밀재터널 내에서 A(70대)씨가 몰던 삼륜 오토바이가 마주 오던 SUV와 충돌했다.이 사고로 A씨가 현장에서 숨졌다. 또 사고 충격으로 SUV가 뒤집히면서 운전자 60대 B씨가 중상을 입고 병원으로 이송됐다.경찰은 사고 수습을 위해 이 도로의 일부 구간을 한때 통제했다.경찰은 A씨가 역주행하던 중 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.