민주당 김철우 후보, 보성 첫 3선 군수 성공

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“100년 위한 새로운 도약 준비하겠다”

3선에 성공한 김철우 보성군수 당선인이 화이팅을 외치고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 3선에 성공한 김철우 보성군수 당선인이 화이팅을 외치고 있다.

세줄 요약 김철우 더불어민주당 보성군수 후보가 6·3 전국동시지방선거에서 60.37% 득표로 무소속 윤영주 후보를 제치고 3선에 성공했다. 민선 7~8기 안정적 군정 운영 성과로 보성 첫 3선 군수라는 기록을 세웠다. 김철우, 보성 첫 3선 군수 달성

60.37% 득표로 윤영주 후보 제압

민선 7~8기 군정 안정 평가

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더불어민주당 김철우 보성군수 후보가 6·3 전국동시지방선거에서 3선을 달성했다.김 당선인은 4일 0시 3분 현재 60.37％의 득표율로 무소속 윤영주(39.62％) 후보를 따돌렸다. 김 당선인은 민선 7∼8기 안정적인 군정 운영으로 보성의 첫 3선 군수라는 영예를 안게 됐다.그는 “전남광주 통합특별시 출범에 맞춰 보성의 미래 100년을 위한 새로운 도약을 준비하겠다”고 밝혔다.김 당선인은 “김철우 개인이 아닌 더 큰 보성, 더 힘 있는 보성의 미래를 선택해 준 군민 여러분의 승리”라며 “군수직을 더 열심히 일하라는 군민의 명령을 받는 자리라고 생각하고 초심을 잃지 않겠다”고 밝혔다.김 당선인은 주요 공약으로 △보성형 농어촌 기본소득 도입 △체류형 스마트팜 관광단지 △보성역 및 벌교역 복합 개발 △농축산물 가격안정기금 150억원 등을 제시했다.