노관규 순천시장 후보 “조례호수공원은 시민사회와 시민들의 노력 성과”

“조례호수공원은 시민과 행정이 함께 만들어낸 순천의 자랑”

이미지 확대 5월 14일 전남CBS ‘포커스사람 노관규’ 방송 화면 닫기 이미지 확대 보기 5월 14일 전남CBS ‘포커스사람 노관규’ 방송 화면

세줄 요약 노관규 순천시장 후보는 조례호수공원이 특정 개인의 성과가 아니라 시민사회와 시민들의 노력, 행정의 실행이 함께 만든 결과라고 강조했다. 조례저수지 보전과 공원 조성 필요성을 알린 시민운동을 존중하며, 2008년 착공과 2009년 준공 과정의 행정 책임도 사실대로 평가해야 한다고 했다. 조례호수공원, 시민사회와 시민 노력의 성과

노관규, 특정 개인 공로 주장 논란 해명

행정 추진과 시민운동이 함께 만든 자산

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무소속 노관규 순천시장 후보가 “시민들에게 사랑받는 조례호수공원은 시민사회와 시민들의 노력 성과로 이뤄진 결과다”고 밝혔다.노 후보는 21일 입장문을 통해 “조례저수지를 지키고 조례호수공원 조성의 필요성을 알려온 시민사회와 시민 여러분의 오랜 노력에 깊은 존중의 뜻을 밝힌다”며 “조례호수공원은 어느 한 사람만의 성과가 아닌 시민들의 관심과 시민사회단체의 헌신, 행정이 함께 모여 만들어진 순천의 대표적인 도시공간이다”고 이같이 강조했다.지난 14일 전남CBS 방송과 조례호수공원 조성사업의 추진 과정에 대한 설명중 사회자가 “조충훈 시장이 처음 시작했고”라고 언급하자, 노 후보는 “그것도 처음부터 제가 했어요”라고 답한 장면이 나온다.이와관련 노 후보는 “시민운동의 역사나 시민사회의 공로를 부정하려는 취지가 전혀 아니었다”며 “민선4기 시장 재임 당시 조례호수공원 조성사업을 행정적으로 본격 추진하고, 2008년 착공과 2009년 준공으로 이어진 실행 과정에 대한 책임과 성과를 설명하는 부분이었다”고 설명했다.그는 “당시 순천시는 조례저수지 부지 문제와 막대한 매입비 부담을 해결하기 위해 관계기관과 협의를 이어갔고, 그 결과 부지 영구 임대·무상사용을 이끌어내 조례호수공원 조성의 현실적 기반을 마련했다”고 덧붙였다.노 후보는 “시민운동의 공로는 공로대로 존중받아야 하며, 동시에 행정이 실제 사업을 완성하기 위해 수행한 역할도 사실대로 평가받아야 한다”며 “조례호수공원은 시민 참여의 역사이자 행정 실행의 결과이며, 오늘날 순천시민 모두가 함께 누리는 공동의 자산이다”고 했다. 이어 “시민사회와의 불필요한 갈등은 원하지 않는다”며 “조례호수공원이 시민의 참여와 행정의 책임이 함께 만들어낸 순천의 자랑으로 기억되기를 바란다”고 말했다.