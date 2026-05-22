“성과급 6억·주택대출 5억”…삼성전자 노조 투표 시작

세줄 요약 삼성전자 노조가 22일부터 2026년 임금협상 잠정 합의안 찬반투표를 진행했다. 합의안에는 평균 임금 6.2% 인상, 최대 5억원 주택자금 대출 신설, DS부문 특별경영성과급 도입이 담겼다. 가결되면 최종 효력이 생긴다. 2026년 임금협상 잠정 합의안 찬반투표 시작

평균 임금 6.2% 인상과 주택대출 5억원 신설

DS부문 특별경영성과급, 최대 6억원 가능성

이미지 확대 삼성전자 노사, 성과급 잠정 합의 20일 경기 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. 공동취재 2026.5.20 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 노사, 성과급 잠정 합의 20일 경기 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. 공동취재 2026.5.20 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자 노조가 22일부터 2026년 임금협상 잠정 합의안에 대한 찬반투표를 시작한다. 투표가 가결되면 이번 합의안은 최종적으로 법적 효력을 갖게 된다.노조는 이날 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 약 엿새 동안 조합원을 대상으로 전자투표를 진행한다. 투표 대상은 지난 21일 오후 2시 기준 노조 명부에 등록된 조합원이다.잠정 합의안은 의결권이 있는 조합원 과반이 참여하고, 참여자 과반이 찬성할 경우 최종 가결된다. 반면 과반 찬성을 얻지 못하면 부결돼 노사가 다시 협상에 나서야 한다.앞서 삼성전자 노사는 지난 20일 2026년 임금협상 잠정 합의안을 도출했다. 합의안에는 평균 임금 6.2% 인상(기본인상률 4.1%·성과인상률 2.1%)과 최대 5억원 규모의 주택자금 대출제도 신설 등이 담겼다.특히 반도체(DS) 부문에는 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 ‘특별경영성과급’ 제도가 새롭게 포함됐다. 회사가 올해 약 300조원 수준의 영업이익을 낼 것이라는 증권가 전망이 현실화할 경우, 특별경영성과급 재원은 약 31조 5000억원 규모에 이를 것으로 추산된다.이에 따라 메모리 사업부 직원들은 기존 OPI(초과이익성과급)를 포함해 최대 6억원 수준의 성과급을 받을 가능성이 거론된다. 적자가 예상되는 시스템LSI·파운드리 등 비메모리 사업부도 공통 재원 분배 기준에 따라 최소 1억 6000만원 수준의 특별경영성과급을 받을 것으로 전망된다.특별경영성과급은 회사가 정한 조건에 따라 세후 전액 자사주 형태로 지급된다.삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부의 최승호 위원장은 전날 조합원들에게 “이번 합의안은 공동투쟁본부가 최선을 다해 이끌어낸 결과물”이라며 “투표 결과를 조합원들이 주신 성적표로 삼겠다”고 밝혔다.