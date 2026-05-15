나무호 공격 비행체 잔해 한국 도착…정밀감식 돌입

이미지 확대 두바이로 예인된 나무호 화재 원인 조사 개시 지난 8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 ‘드라이 독스 월드 두바이’에 접안해 있다. HMM과 주두바이 총영사관 등에 따르면 정부 조사단은 HMM 나무호에 승선해 본격적인 화재 원인 조사에 들어갔다.

두바이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 두바이로 예인된 나무호 화재 원인 조사 개시 지난 8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 ‘드라이 독스 월드 두바이’에 접안해 있다. HMM과 주두바이 총영사관 등에 따르면 정부 조사단은 HMM 나무호에 승선해 본격적인 화재 원인 조사에 들어갔다.

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한국 화물선 HMM 나무호를 공격했던 비행체의 잔해가 한국에 도착했다.외교부는 15일 “(비행체) 잔해는 아랍에미리트(UAE) 정부와 협의를 통해 항공편으로 도착했다”며 “전문기관에서 정밀 분석을 할 예정”이라고 밝혔다. 잔해는 국방과학연구소(ADD) 등에서 감식에 들어갈 전망이다.잔해가 한국에 도착하면서 잔해의 정체와 공격 주체에 대한 분석에 속도가 붙을 전망이다. 정부는 나무호를 공격한 주체가 이란일 가능성이 높은 것으로 보고 입증에 주력하고 있다.외교부 고위당국자는 지난 14일 “이란 이외에 다른 어떤 주체에 의한 공격 가능성은 아직 모르지만, 상식적으로 크지 않다고 생각한다. 근처에 해적이 있던 것도 아니다”라고 말했다.