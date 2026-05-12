침묵하는 이란… 與 “조사 뒤 상임위” 野 “한국 공격 당해”

이란대사관 “특별한 입장 없다”

이미지 확대 이란 신문, 트럼프 해적으로 풍자 10일(현지시간) 이란 테헤란의 한 신문 가판대에 놓인 일간지 1면에 해적으로 묘사된 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 “호르무즈 해협을 개방하라”는 문구가 담긴 풍자 만평이 실려 있다.

테헤란 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 신문, 트럼프 해적으로 풍자 10일(현지시간) 이란 테헤란의 한 신문 가판대에 놓인 일간지 1면에 해적으로 묘사된 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 “호르무즈 해협을 개방하라”는 문구가 담긴 풍자 만평이 실려 있다.

테헤란 AP 연합뉴스

세줄 요약 정부가 HMM 화물선 나무호 피격 원인을 외부 비행체 공격으로 발표했지만 이란은 별다른 입장을 내지 않았다. 공격 주체가 이란으로 좁혀지며 관계 경색 우려가 커졌고, 여야는 국회 상임위 소집을 두고 맞서고 있다. 나무호 피격 원인, 외부 비행체 공격 결론

이란은 침묵 유지, 외교부 반응도 비공개

여야, 국회 상임위 소집 두고 정면 충돌

2026-05-12 4면

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정부가 HMM 소속 화물선 나무호 화재 원인으로 두 차례 외부 비행체의 공격이 있었다는 조사 결과를 발표했지만 이란 당국은 침묵을 유지하고 있다. 공격 주체가 사실상 이란으로 좁혀지는 분위기 속에 향후 양국 관계의 경색이 불가피하다는 관측이 나온다.주한 이란대사관 관계자는 11일 서울신문과의 통화에서 “현재로서는 특별한 입장이 없다”며 “업데이트가 있을 경우 알려 주겠다”고 말했다. 박윤주 외교부 1차관은 전날 사이드 쿠제치 주한 이란대사를 외교부 청사로 불러 조사 결과를 설명했다. 외교부는 이날도 쿠제치 대사가 조사 결과에 어떤 반응을 보였는지 등에 관해서는 함구했다.이란의 행동은 전쟁 발발 이후 적극적인 여론전을 펼치던 것과는 사뭇 다른 모습이다. 지난 4일(현지시간) 나무호 피격이 발생하자 다음날 도널드 트럼프 미국 대통령은 “한국 선박이 호르무즈 해협에서 단독으로 움직이다 이란 공격을 받았다”고 주장했다. 그러자 주한 이란대사관은 지난 6일 성명을 배포하고 “(이 사건에) 이란군이 관여했다는 모든 주장을 단호히 부인하며 이를 전면 반박한다”고 밝혔다.정부는 전쟁 발발 이후에도 이란과 우호적인 관계를 유지해 오고 있었다. 호르무즈 해협에 묶인 한국 선박 26척과 교민들의 안전을 위해서는 이란의 협조가 필요하기 때문이다. 또 호르무즈 해협이 원유와 액화천연가스(LNG) 수송의 핵심 루트인 만큼 이란의 전략적 가치도 무시할 수 없다.하지만 이번 사고가 이란의 행위로 최종 결론 날 경우 양국 관계는 급격히 냉각될 수 있다. 우리 국민의 생명이 직접적으로 위협받는 사안인 만큼 강한 대응을 향한 여론의 압박이 커 정부의 외교 셈법도 복잡해질 전망이다. 중동 문제 해결에 동참을 요구하는 미국과의 관계에서 부담 요인으로도 작용할 수 있는 것이다.그럼에도 실리를 우선해야 한다는 제언이 나온다. 김혁 한국외대 페르시아어·이란학과 교수는 “이란이 한국의 보복 대응을 얌전히 받아들이지 않을 것”이라며 “대신 한국 선박 26척에 대한 우선적인 항행권 보장을 요구하는 등 신중한 대응이 필요하다”고 했다.여야는 국회 국방·외교통일위원회 소집을 두고 충돌했다. 국민의힘은 “대한민국이 공격당한 것”이라며 긴급 현안질의를 요구했다. 국민의힘 소속 성일종 국방위원장은 정부와 여당이 불참한 국방위 회의에서 “이보다 심각한 국가 현안이 어디 있느냐”며 “정부가 은폐하기에만 급급하다”고 지적했다.반면 외통위 소속 더불어민주당 의원들은 기자회견에서 “극도로 민감한 시기에 섣부른 상임위 개최는 불필요한 마찰과 오해만 야기한다”며 “정부 조사가 끝난 뒤 상임위를 개최하는 게 국익에 부합한다”고 했다.