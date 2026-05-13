추경호 “대구 신청사 건립, 시민과의 약속…지연 없이 정상 추진”

세줄 요약 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 대구 신청사 건립을 동·서 균형발전과 달서구 미래가 걸린 핵심 사업으로 보고 정상 추진을 약속했다. 주민 간담회에서는 예산 문제로 축소 논란이 있었던 만큼, 기존 일정대로 진행하겠다고 밝혔다. 대구 신청사 건립, 균형발전 핵심 사업 강조

주민 간담회서 지연 없는 정상 추진 약속

설계·재원 확보와 청사 기능 일원화 구상

이미지 확대 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난 12일 ‘신청사 바로세우기 추진위원회’와 정책간담회를 가졌다. 추경호 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난 12일 ‘신청사 바로세우기 추진위원회’와 정책간담회를 가졌다. 추경호 선거사무소 제공

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추경호 국민의힘 대구시장 후보가 대구시 신청사 건립을 두고 “대구의 동·서 균형 발전과 달서구의 미래가 달린 핵심 사업”이라며 정상 추진을 약속했다.13일 추 후보 측에 따르면 그는 전날 달서구 주민으로 구성된 ‘신청사 바로세우기 추진위원회’와의 정책 간담회에 참석해 정상 추진을 약속했다.참석자들은 홍준표 전 시장 임기 중 예산 조달 문제로 신청사 건립 원점 재검토가 논의된 적이 있었다는 점을 언급하며 건립 규모가 당초 계획보다 축소됐다고 지적했다.김차섭 위원장은 “신청사 건립은 250만 대구 시민의 공론화를 통해 결정된 약속”이라며 “후보님께서 책임지고 기존 일정대로 정상 추진될 수 있도록 힘써 달라”고 건의했다.추 후보는 신청사 국제설계공모 당선작(FORETscape) 기반으로 기본·실시설계 등 행정 절차를 단축하고 재원을 충분히 확보해 시민 개방형 청사를 조성할 계획이다. 이어 기존 산격·동인 청사 터 활용 방안도 수립한다.그는 또 두류공원과 연계한 시민·관광 복합공간을 조성하고 분산된 청사 기능 일원화로 평균 행정 접근 시간을 30% 개선하겠다는 구상도 밝혔다.추 후보는 “주민들께서 걱정하시는 사업 지연 없이, 당초 계획된 일정대로 정상적으로 건립되도록 하겠다”고 약속했다.