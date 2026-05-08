북한, ‘서울 사정권’ 신형 155㎜ 곡사포 “연내 남부국경 배치”

‘최현호’ 탑승해 참관...6월 해군 인도

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 구축함 ‘최현호’에 탑승해 취역을 앞두고 진행하는 함의 기동능력 종합평가시험을 참관했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 이날 김 위원장의 딸 주애도 동행했다. 2026.5.8 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 구축함 ‘최현호’에 탑승해 취역을 앞두고 진행하는 함의 기동능력 종합평가시험을 참관했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 이날 김 위원장의 딸 주애도 동행했다. 2026.5.8 연합뉴스

세줄 요약 북한이 서울을 사정권에 둘 수 있는 신형 155㎜ 자행 평곡사포를 연내 남부 국경에 배치하겠다고 밝혔다. 김정은 위원장은 생산 실태를 점검하고 사격·주행 시험 결과를 확인했으며, 사정권이 60㎞를 넘는다고 주장했다. 신형 155㎜ 자행 평곡사포 연내 배치 발표

김정은, 생산 실태와 각종 시험 결과 점검

서울 포함 사정권 60㎞ 주장과 전력 과시

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북한이 서울을 사정권에 둘 수 있는 ‘신형 155㎜ 자행 평곡사포 무기체계’를 ‘남부 국경’에 배치하겠다고 밝혔다.조선중앙통신은 8일 김정은 국무위원장이 지난 6일 ‘중요군수기업소’를 방문, “올해 중에 남부 국경 장거리 포병부대에 장비시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형 자행평곡사포 생산실태를 료해(파악)”했다고 보도했다.통신은 김 위원장이 “신형 155㎜ 자행평곡사포차의 각이한 주행 및 지형극복, 잠수도하시험, 개량포탄 사격시험 결과에 대한 전문가들의 견해를 구체적으로 청취”했다고 전했다.김 위원장은 “각이한 작전 전술 미사일 체계들과 위력한 방사포무기체계들과 함께 전방부대들에 교체장비시키게 되는 대구경 강선포의 사정권도 이제는 60㎞를 넘게 된다”고 말했다. 군사분계선에서 60km는 경기 북부와 서울 등이 사정권에 포함되는 거리다.신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “북한판 K9 자주포의 대량 생산체계가 처음 공개됐다”며 “북한군이 재래식 전력의 현대화를 과시하려는 것으로 보인다”고 설명했다.김 위원장은 이튿날인 7일에는 취역을 앞둔 구축함 ‘최현호’에 탑승해 기동능력 종합평가시험을 참관하고 6월 중순 해군 인도를 명령했다. 이날 참관에는 딸 주애도 동행했다.그는 최현호의 종합지휘소와 무기체계조종실을 돌아보고 작전 준비실태를 파악했으며, 함의 전투 기동성이 작전 운용상 요구에 부합되고 이른바 ‘우리식 함선조종체계’의 우월성이 확증됐다며 만족감을 드러냈다.이어 ‘해군 기지 신설’과 관련한 중요 과업과 ‘최현’급 다른 구축함 설계 변경에 대해서도 강조했다고 통신은 전했다.