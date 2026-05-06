김부겸·추경호 SNS 설전에…홍의락·정장수 전 부시장 가세

정장수, 김부겸 향해 “숟가락 얹기가 1호 공약” 비판

이미지 확대 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 자신의 캠프에 합류한 정장수(왼쪽 첫번째), 정해용, 홍성주(왼쪽 세번째, 네번째) 전 경제부시장과 기념 촬영을 하고 있다. 추경호 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 자신의 캠프에 합류한 정장수(왼쪽 첫번째), 정해용, 홍성주(왼쪽 세번째, 네번째) 전 경제부시장과 기념 촬영을 하고 있다. 추경호 선거사무소 제공

이미지 확대 [수정본] ‘대구시장 선거’ 격돌하는 김부겸·추경호 6일 오전 수성알파시티 스마트에코타워에서 열린 AI·IT 여성기업인협회 간담회에 참석한 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보(왼쪽)와 같은 날 오후 국민의힘 대구시당에서 기자간담회 갖는 추경호 국민의힘 대구시장 후보. 2026.5.6. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 [수정본] ‘대구시장 선거’ 격돌하는 김부겸·추경호 6일 오전 수성알파시티 스마트에코타워에서 열린 AI·IT 여성기업인협회 간담회에 참석한 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보(왼쪽)와 같은 날 오후 국민의힘 대구시당에서 기자간담회 갖는 추경호 국민의힘 대구시장 후보. 2026.5.6. 뉴스1

이미지 확대 질문에 답하는 홍의락 전 의원 홍의락 전 더불어민주당 의원이 16일 오전 대구 남구 이천동 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 정책토론회에 참석해 대구경북 언론인 질문에 답하고 있다. 2025.12.16. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 질문에 답하는 홍의락 전 의원 홍의락 전 더불어민주당 의원이 16일 오전 대구 남구 이천동 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 정책토론회에 참석해 대구경북 언론인 질문에 답하고 있다. 2025.12.16. 뉴스1

세줄 요약 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 대구 경제 공약의 유사성과 재원 조달 방식을 두고 SNS 설전을 벌였다. 여기에 홍의락·정장수 전 대구시 경제부시장이 각각 양측을 지원하며 논쟁이 더 커졌다. 김부겸·추경호, 대구 경제 공약 두고 SNS 설전

홍의락·정장수 전 부시장, 양측 지원하며 가세

재원 조달·공약 유사성 놓고 공방 확산

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 추경호 국민의힘 후보가 대구 경제 발전 방안을 두고 벌인 설전에 전직 대구시 경제부시장들이 가세했다. 민주당 소속의 홍의락 전 부시장과 국민의힘 소속의 정장수 전 부시장이 각각 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지원 사격에 나서면서다.정 전 부시장은 6일 낮 페이스북에 “김 후보가 어제 페이스북을 통해 마치 추 후보가 본인의 공약을 가져다 쓴 것처럼 말했다”며 이같이 밝혔다. 홍준표 전 시장 재임 시절 경제부시장을 지낸 그는 최근 추 후보 캠프에 합류했다.그는 이어 “(김 후보가) 1호 공약 발표를 통해 인공지능 전환(AX) 도시 조성을 추진하기 위해 수성알파시티에 5500억원의 국비 투자를 이끌어 내겠다고 했는데, 이미 지난해 8월 이재명 대통령 주관 국무회의에서 관련 사업의 예비타당성조사 면제가 의결됐다”며 “DGIST 글로벌 캠퍼스를 알파시티에 유치하겠다고 한 공약 또한 2024년에 대구시와 DGIST가 업무협약까지 체결한 일”이라고 지적했다. 그러면서 “숟가락 올리기가 1호 공약이라면 너무 궁색하지 않나”라고 반문했다.정 전 부시장은 김 후보의 대구·경북 신공항 건설 관련 공약과 관련해서도 조목조목 따져 물었다. 그는 “TK 신공항 건설을 위해 공자기금 5000억원을 빌리고, 정부특별지원금 5000억원을 확보하겠다고 했다”며 “내년도 기금운용계획안은 5월 말까지 재정경제부 장관이 기획예산처 장관에게 제출해야 하고 정부 부처의 내년도 예산요구안도 같은 시기까지 제출돼야 한다. 힘 있는 대구시장 후보의 공약이 얼마나 믿을 만한지 이달 말까지 시민과 함께 지켜보겠다”고 경고했다.정 전 부시장은 또 홍 전 부시장을 향해 민주당이 추진하는 일명 ‘조작 기소 공소 취소 특검법’을 언급하며 강도 높게 비판했다. 그는 “대구미래경쟁선언문이라고 했는데, 말의 성찬이라 겨우 가려 읽었다”면서 “실컷 두드려 패놓고 이제 그만하자고 성인군자처럼 악수를 청하는데, 공소취소 특검법부터 내려놓으라”고 꼬집었다.이어 “비겁하게 속도 조절이니 지방선거 후에 추진하겠다느니 얄팍하게 국민을 속이려 들면 안 된다”며 “그렇게 대통령 죄 지우기를 입법화하겠다면 전직 대통령 예우법에 ‘대통령 취임 전의 모든 죄는 묻지 않는다’고 한 줄만 추가하라”고 날을 세웠다.앞서 전날 김 후보와 추 후보는 서로의 공약을 두고 설전을 벌였다. 김 후보가 대구 경제와 관련한 추 후보의 언론 인터뷰를 본 뒤 “제 이야기와 거의 똑같은 말씀이지만, 정책에는 저작권이 없다. 중요한 것은 디테일인데, 추 후보의 말씀은 공약이라기보다 논평”이라며 포문을 열었다. 구체적인 재원 조달 방안 등이 없다고 지적한 것이다.이에 추 후보는 “기사를 찾아보거나 공개된 공약 자료를 본다면 누가 진짜 저작권자인지는 대구시민이 판단할 것”이라며 “그런 제게 저작권 운운하는 것은 도의상 맞지 않는 정치적 시비에 불과하다”고 받아쳤다.이에 민주당 소속으로 재선 국회의원을 지낸 홍 전 부시장은 페이스북을 통해 “김부겸과 추경호는 SNS를 통해 하나의 합의에 이르렀다”며 “대구 경제를 위해 누가 더 잘할 수 있는지, 정면으로 경쟁하겠다는 합의”라며 ‘대구미래경쟁선언문’이라는 글을 올렸다. 선언문에는 두 후보가 더 이상 진영으로 싸우지 않고 오직 대구의 미래를 놓고 경쟁하자는 내용이 담겼다.