선거구 획정에 발목 잡힌 경기도 추경…김동연, “민생보다 더 중요한 건 없다”

세줄 요약 경기도 추가경정예산안이 기초의원 선거구 획정 갈등에 막혀 도의회 처리가 지연됐다. 김동연 지사는 도정 복귀 직후부터 시급한 추경 처리를 준비해 왔다며, 민생을 정치적 거래 수단으로 삼아서는 안 된다고 강조했다. 추경안, 선거구 획정 논란에 처리 지연

김동연, 민생 볼모 삼지 말라며 촉구

도의회 회기 마지막 날 밤늦게 처리 요구

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김동연 경기도지사 SNS 캡처

이미지 확대 김동연 경기지사도 30일 경기도의회를 찾아 여야 대표에게 “도민 민생과 경제 상황을 고려할 때 추경이 통과돼야 한다”며 정치권의 결단을 촉구했다. (경기도 제공) 닫기 이미지 확대 보기 김동연 경기지사도 30일 경기도의회를 찾아 여야 대표에게 “도민 민생과 경제 상황을 고려할 때 추경이 통과돼야 한다”며 정치권의 결단을 촉구했다. (경기도 제공)

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기초의원 선거구 획정에 발목 잡힌 경기도 추가경정예산안 처리에 대해 김동연 경기도지사가 도의회에 신속한 추경 처리를 촉구했다.김 지사는 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “오늘로 도정에 복귀한 지 열흘이다. 지난주 월요일 예비후보직을 직접 사퇴하고 도정에 복귀한 가장 중요한 이유는 한시가 급한 추경 때문이었다”며 “복귀하자마자 추경 예산안을 도의회에 제출하고, 원만히 처리될 수 있도록 최선을 다했다”고 썼다.이어 “오늘이 도의회 회기 마지막 날이자 추경 처리 시한이다. 어젯밤 늦게 여야 간 추경 합의를 이뤄냈다”며 “그런데 느닷없이 기초의원 선거구 획정 문제에 추경이 볼모로 잡혀 추경 처리가 계속 지연되는 상황이다”라고 밝혔다.그러면서 “선거구 논의는 그 나름대로 절차를 거쳐 해결할 일이다. 어떤 경우에도 민생을 정치적 거래 수단으로 삼아서는 안 된다”며 “오늘 밤늦게라도 반드시 추경을 처리해 주시기를 다시 한번 도의회에 강력히 촉구한다”고 강조했다.앞서 더불어민주당과 국민의힘이 경기도 시·군의회 의원 정수 및 선거구 조정을 놓고 의견 충돌을 빚으면서 이날 예정된 경기도의회 제389회 임시회 2차 본회의가 중단된 상태다.제1회 추경예산안은 지난 29일 양당 간 협의를 통해 30일 본회의에서 처리키로 했지만 이천시 기초의원 선거구 조정에 발목이 잡혀 처리가 지연되고 있다.국민의힘은 이천시 기초의원 선거구를 기존 ‘가·나·다’ 3개 선거구(3명, 2명, 2명)에서 2개 선거구로 통·폐합해 각 3명·4명을 선출하자고 주장하고 있지만 민주당은 기존 집행부안을 고수하며 맞서고 있다.한편 도는 지방채 발행을 포함해 총 1조6236억 원 규모의 추경을 편성해 도의회에 제출했다.