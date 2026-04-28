청년정책에 30조 투입…일자리·주거 등 389개 과제 추진

세줄 요약 정부가 올해 청년정책에 약 30조원을 투입해 일자리·교육·주거·금융·참여 등 5개 분야 389개 과제를 추진한다. 쉬고 있는 청년의 구직 지원과 일 경험 제공을 늘리고, AI·첨단 인재 양성, 청년 주택 공급, 월세 지원도 확대한다. 청년정책에 약 30조원 투입, 389개 과제 추진

구직 지원·일 경험 확대, 수당 60만원으로 상향

주거·AI 인재·자산형성 지원도 함께 강화

이미지 확대 청년정책 회의 주재하는 김민석 국무총리 김민석 국무총리가 28일 오후 서울 마포구 중소기업DMC타워에서 열린 제18차 청년정책조정위원회 겸 제2차 청년정책 관계장관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 청년정책 회의 주재하는 김민석 국무총리 김민석 국무총리가 28일 오후 서울 마포구 중소기업DMC타워에서 열린 제18차 청년정책조정위원회 겸 제2차 청년정책 관계장관회의에서 발언하고 있다.

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정부가 올해 청년정책과 관련해 일자리·교육·주거·금융·참여 등 5개 분야 389개 과제에 약 30조원을 투입한다.정부는 28일 서울 마포구 중소기업 DMC타워에서 김민석 국무총리 주재로 청년정책조정위원회 겸 청년정책관계장관회의를 열고 이런 내용의 2026년 중앙행정기관 청년정책 시행계획을 공개했다.정부는 올해 ‘쉬고 있는 청년’에 대한 구직 활동 지원을 강화한다. 민관이 협업해 4만 5000여명에 ‘일 경험’을 제공한다. 국민취업지원제도로 지원하는 수당도 지난해 50만원에서 올해 60만원으로 확대한다.인공지능(AI) 및 첨단 분야 인재 양성도 확충한다. 5만 5000명에게 첨단산업·디지털 분야 직업훈련을 지원하고, AI 중심대학 10개교·AX(AI 전환) 대학원 10개교를 선정해 지원한다.청년 친화 주택공급도 확대한다. 공공분양·공공임대주택 등으로 청년층에 6만 7000호를 공급하고 청년 주거비 부담을 완화하기 위해 청년 월세지원 대상 소득요건을 완화한다. 금융·복지 분야에서는 오는 6월 청년미래적금을 출시해 청년의 자산 형성을 지원한다.이와 함께 전국 17개 광역지자체는 올해 청년을 위해 1563개 사업에 6조 4000억원을 투입한다. 지난해 1478개 사업, 5조 1000억원보다 규모를 확대했다.김 총리는 “청년정책이 많지만 실제로 와닿지 않는다는 문제 제기가 많이 있기 때문에 현실적이고 체감도 있는 사업을 발굴해야 한다”며 “부처와 지자체는 시행계획이 세부적인 사업계획으로 연결될 수 있도록 꼼꼼히 추진해 달라”고 당부했다.