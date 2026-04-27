이재영 “민주당, 강동구 기형적 획정 주도하고 남탓”

“결정권 처음부터 민주당에”
“입법권한 행사하고 책임 전가”
세줄 요약
- 강동구 구의회 정수 조정에 강한 반발
- 민주당 주도 늑장 입법·깜깜이 과정 지적
- 인구 역전 배분과 책임 전가 비판
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이재영 전 국민의힘 의원.
이재영(서울 강동을 당협위원장) 전 국민의힘 의원이 지난 18일 국회 본회의에서 처리된 공직선거법에 따라 이번 6·3 지방선거부터 적용되는 강동구 구의회 정수 조정과 관련해 “이번 기초의원 정수 결정권은 처음부터 끝까지 더불어민주당에 있다”며 강력 반발했다.
이 전 의원은 27일 페이스북에 “지난 18일 선거구획정 등을 위한 공직선거법 개정안이 통과됐다”며 “법정기한보다 136일이나 늦어진 늑장 입법”이라고 지적했다. 이어 “이 과정에서 선거를 준비하는 후보자와 유권자에게는 깜깜이 기간이 될 수밖에 없었고 과정 역시 국민 누구도 알 수 없었던 깜깜이 입법이었다”며 “그렇게 탄생한 강동구의 기초의원 선거구 획정은 기괴하기 그지없다”고 했다.
그는 “당초 기초의원 정수의 결정권이 없는 서울시 선거구획정위원회는 강동구의 현 지역구 기초의원 배분을 천호권역 3인, 성내권역 2인, 길동·둔촌권역 4인의 안을 만들었다”며 “하지만 이번 선거법 개정으로 인구 10만 5000여명의 길동·둔촌권역 주민들은 기초의원 3인을 선출하고, 그보다 2만명가량 적은 인구 8만 6000여명의 천호동은 기초의원 6인을 선출하는 기형적인 선거구가 탄생하게 됐다”고 지적했다.
김용일 서울시의원, 서대문구 특별조정교부금 60억원 확보
서울시의회 기획경제위원회 김용일 의원(국민의힘, 서대문4)은 서대문구 안전 강화와 주거 환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 60억 8309만원이 교부됐다고 27일 밝혔다. 이번 교부금은 주민 일상과 직결된 생활 밀착형 사업에 집중 투입될 전망이다. 주요 사업 내용을 보면 여름철 풍수해 대비를 위한 ▲북가좌1·2동 침수 취약지역 종합정비(3억원)가 포함됐다. 이를 통해 하수관로 준설과 세정을 실시하고 저지대 300가구에 물막이판과 역류 방지시설을 설치해 상습 침수 피해를 예방할 수 있게 됐다. 겨울철 낙상 사고와 교통 불편을 해소하기 위한 ▲자동융설시스템(도로 열선) 설치(5억원) 예산도 편성됐다. 설치 구간은 주민들의 요청이 많았던 남가좌2동(남가좌동 5-248 ~ 남가좌동 5-254 일대), 홍제3동(세검정로4길 129-16 일대), 홍은1동(홍은중앙로9나길 55-10 일대) 등 총 3개 구간(310m)으로, 오는 10월 준공을 목표로 추진된다. 이 밖에도 이번 교부금에는 ▲인왕산 이음길 정비 ▲안산 황톳길 화장실 신설 및 노후 시설 교체 ▲방범용 CCTV 설치 등 주민들의 삶의 질을 높이는 다양한 사업들이 포함돼 서대문구 곳곳의 환경이 대폭 개선될
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특히 이 전 의원은 “서울시 선거구획정위원회와 서울시의회는 국회에서 통과된 선거법의 테두리 안에서 움직일 수밖에 없다”며 “그런데 민주당은 입법하고, 결정하고, 권한을 행사해놓고 결과가 논란이 되자 야당 원외 위원장에게, 그리고 이제는 서울시의회에까지 책임을 돌리고 있다”고 반박했다. 그러면서 “강동구민은 진실을 알 권리가 있다”며 민주당의 해명을 요구했다.
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