이재영 “민주당, 강동구 기형적 획정 주도하고 남탓”

“결정권 처음부터 민주당에”

“입법권한 행사하고 책임 전가”

세줄 요약 이재영 전 국민의힘 의원은 강동구 기초의원 정수 조정이 더불어민주당 주도로 이뤄진 기형적 획정이라며 반발했다. 그는 선거법 개정이 법정기한보다 136일 늦은 늑장 입법이었고, 후보자와 유권자 모두에게 깜깜이 과정이었다고 지적했다. 강동구 구의회 정수 조정에 강한 반발

민주당 주도 늑장 입법·깜깜이 과정 지적

인구 역전 배분과 책임 전가 비판

이미지 확대 이재영 전 국민의힘 의원. 닫기 이미지 확대 보기 이재영 전 국민의힘 의원.

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이재영(서울 강동을 당협위원장) 전 국민의힘 의원이 지난 18일 국회 본회의에서 처리된 공직선거법에 따라 이번 6·3 지방선거부터 적용되는 강동구 구의회 정수 조정과 관련해 “이번 기초의원 정수 결정권은 처음부터 끝까지 더불어민주당에 있다”며 강력 반발했다.이 전 의원은 27일 페이스북에 “지난 18일 선거구획정 등을 위한 공직선거법 개정안이 통과됐다”며 “법정기한보다 136일이나 늦어진 늑장 입법”이라고 지적했다. 이어 “이 과정에서 선거를 준비하는 후보자와 유권자에게는 깜깜이 기간이 될 수밖에 없었고 과정 역시 국민 누구도 알 수 없었던 깜깜이 입법이었다”며 “그렇게 탄생한 강동구의 기초의원 선거구 획정은 기괴하기 그지없다”고 했다.그는 “당초 기초의원 정수의 결정권이 없는 서울시 선거구획정위원회는 강동구의 현 지역구 기초의원 배분을 천호권역 3인, 성내권역 2인, 길동·둔촌권역 4인의 안을 만들었다”며 “하지만 이번 선거법 개정으로 인구 10만 5000여명의 길동·둔촌권역 주민들은 기초의원 3인을 선출하고, 그보다 2만명가량 적은 인구 8만 6000여명의 천호동은 기초의원 6인을 선출하는 기형적인 선거구가 탄생하게 됐다”고 지적했다.특히 이 전 의원은 “서울시 선거구획정위원회와 서울시의회는 국회에서 통과된 선거법의 테두리 안에서 움직일 수밖에 없다”며 “그런데 민주당은 입법하고, 결정하고, 권한을 행사해놓고 결과가 논란이 되자 야당 원외 위원장에게, 그리고 이제는 서울시의회에까지 책임을 돌리고 있다”고 반박했다. 그러면서 “강동구민은 진실을 알 권리가 있다”며 민주당의 해명을 요구했다.