포스코이앤씨, 전면 한강뷰 조망권 누릴 신반포19·25차 혁신 설계 공개

세줄 요약 포스코이앤씨가 신반포19·25차 재건축 홍보관에서 조합원 전원 한강 조망을 목표로 한 혁신 설계안을 공개했다. 주동을 영구 조망축 방향으로 비틀고 사선형 대칭 배치를 적용해 시야 간섭을 줄였다. 동간거리도 14m 더 확보해 채광과 통풍, 프라이버시를 개선했다. 전면 한강 조망 목표 설계안 공개

주동 비틀기·사선형 배치로 시야 간섭 축소

동간거리 14m 추가 확보로 쾌적성 강화

이미지 확대 AI시뮬레이션 통한 한강뷰 검증(제공-포스코이앤씨) 닫기 이미지 확대 보기 AI시뮬레이션 통한 한강뷰 검증(제공-포스코이앤씨)

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포스코이앤씨는 신반포19·25차 재건축 홍보관에서 개최된 설명회를 통해 조합원 전원 및 가구수 대비 전면 한강 조망 확보를 목표로 하는 단지 배치 설계안을 공개했다고 밝혔다. 이번 설계안은 세대 내부에서 체감할 수 있는 조망 범위를 확장하는 데 중점을 두었다. 최근 재건축 시장에서는 평형 확대 외에도 조망권과 개방감 등 가구별 주거 환경 요소가 사업지 선택의 기준으로 작용하는 추세다.사진 AI 시뮬레이션을 통해 공개된 설계안에는 한강 조망을 주 목적으로 하는 동별 배치 계획과 동간거리 연장안이 포함됐다. 포스코이앤씨는 실거주 만족도를 높이기 위해 조망 방향과 시야 확보를 설계 핵심 요소로 반영했다고 밝혔다.포스코이앤씨는 조합원들의 주요 관심사 가운데 하나인 한강 조망 가치 상승에 초점을 맞춰 설계를 진행했다고 설명했다. 특히 이번 변경안은 거실에서 한강을 정면으로 바라볼 수 있는 구조를 강화해 조망 체감 품질을 높였다고 덧붙였다.최근 한강변 주요 주거단지인 래미안 원베일리와 아크로 리버파크 등에서는 동일 평형 내에서도 한강 조망권 확보 여부에 따라 매매가격 차이가 발생하는 현상이 확인된다. 포스코이앤씨는 이러한 시장 지표를 파악하여 단순히 조망이 가능한 가구수를 수치상으로 늘리는 방식에서 벗어나, 개별 가구가 체감하는 정면 조망 가치를 확보하는 방향으로 설계를 차별화했다고 설명했다.기존 조합 설계안의 경우 일부 가구가 서로 마주 보는 주동 배치로 인해 동 간 시야 간섭이나 일부 틈새 조망에 그칠 수 있다는 지적이 제기되어 왔다. 포스코이앤씨는 개방감 확보와 조망 성능 개선을 병행하기 위해 기존 단지 계획을 전면 수정했다고 설명했다.건설사 측은 아파트 주동 자체를 영구 조망축 방향으로 일정 각도 비틀고, 동 간 시야가 중첩되지 않도록 사선형 대칭 배치 구조를 채택했다. 이를 통해 가구 간 간섭을 유의미하게 축소하는 동시에 단지 내 개방감을 넓히는 방식을 취했다.또한 동간거리를 기존 대비 약 14m 추가 확보해 채광과 통풍, 프라이버시 측면에서도 개선 효과를 기대할 수 있다고 덧붙였다. 업계에서는 최근 재건축 단지들이 단순 고층화보다 주거 쾌적성과 조망 특화 경쟁에 집중하는 추세라고 보고 있다.이에 더해 동 간 거리를 기존 설계안 대비 약 14m 추가 확보함으로써 단지 내 채광, 통풍, 세대 간 프라이버시 보호 효율을 높였다. 건설 업계에서는 한강변 재건축 단지들이 초고층화 위주의 계획에서 탈피해 주거 쾌적성과 조망 환경 특화로 사업 방향을 선회하는 것으로 분석하고 있다.포스코이앤씨는 이번 설계 혁신을 통해 조합원 120%가 답답함 없는 영구 한강 조망을 누릴 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다고 밝혔다. 회사 측은 조망 품질을 중심으로 한 이번 설계가 단순 외형 차별화를 넘어 실거주 만족도를 높이는 방향이라고 설명했다.아울러 최근 압구정4구역 등 한강변 프리미엄 재건축 시장에서 요구되는 랜드마크 설계 흐름과도 부합하는 방향이라고 소개했다. 업계에서는 향후 재건축 시장에서 조망과 개방감, 커뮤니티 경쟁력 등이 단지 가치에 중요한 요소로 작용할 것으로 전망하고 있다.