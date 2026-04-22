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김용 ‘안산·하남 공천’ 희망… 정청래는 고심

김헌주 기자
김헌주 기자
입력 2026-04-22 00:58
수정 2026-04-22 01:55
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金 “김남국 또 전략공천은 특혜”

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김용 전 민주연구원 부원장
김용 전 민주연구원 부원장


더불어민주당의 6·3 재보궐선거 공천 발표를 앞둔 21일 김용 전 민주연구원 부원장은 경기 안산갑 출마를 선언한 김남국 전 의원에 대해 “전략공천을 또 받는 건 특혜”라며 견제구를 날렸다. 김 전 부원장 공천 여부를 놓고 고심 중인 정청래 대표는 1박 2일간의 경남 통영 일정을 마치는 대로 재보궐 공천 명단을 차례로 발표할 예정이다.

김 전 부원장은 이날 MBC 라디오에서 “김 전 의원은 아주 친한 후배인데 지난번에 전략공천을 한번 받았다”며 “그렇기 때문에 또 전략공천을 받는 건 특혜라는 얘기가 많이 있다”고 말했다.

역시 안산갑 출사표를 던진 전해철 전 의원에 대해서는 “이재명 당시 대표의 체포동의안을 앞장서 통과시키는 노력을 했다. 안산의 민심이 과연 받아들이겠나”라고 반문했다.

앞서 김 전 부원장은 오는 6월 지방선거와 동시에 치러지는 재보궐선거에서 경기 지역에 출마하고 싶다는 의사를 내비쳤다. 경기 지역 재보궐이 확정·예정된 곳은 평택을, 안산갑, 하남갑 등 3곳이다. 그는 평택을 투입 가능성에는 “조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 대표가 지금 활동하고 있고 정치적으로 여러 복잡한 상황에 놓여 있다”며 “안산이나 하남, 이 두 군데에서 당이 전략적으로 판단하는 기준에 따라 결정하면 거기에 따를 생각”이라고 전했다.

2심에서 징역 5년을 선고받고 대법원 판결을 앞둔 김 전 부원장의 출마와 관련해서는 당내에서도 여러 의견이 나오고 있지만 그는 “일부에선 제 출마가 역풍이 될 수 있다고 그러는데, 도리어 순풍이 될 수 있다”고 강조했다.



이르면 23일 재보궐 ‘2호 공천’ 발표를 앞둔 정 대표는 이날 통영 욕지도를 찾았다. 당 대변인을 맡고 있는 김 전 의원도 정 대표의 고구마 재배 현장 일정에 동행했다. 정 대표는 고구마를 심던 김 전 의원에게 “그래 가지고 공천받겠어?”라며 농담을 건네기도 했다. 하지만 정 대표는 김 전 부원장의 ‘전략공천 특혜’ 언급 관련 취재진 질문에는 “노코멘트하겠다”며 말을 아꼈다.
김헌주 기자
2026-04-22 4면
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