충청권 진보 교육감 후보들 ‘교육 혁신 상설 협의회’ 구축

공유 플랫폼 구축 등 교육 전환을 위한 공동 행보
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김성근(사진 왼쪽부터)·성광진·이병도·임전수 등 충청권 진보 교육감 예비후보가 21일 대전시의회에서 충청 교육의 대전환을 위한 공동 선언문을 발표했다.
대전과 세종, 충남·북 등 충청권 진보 교육감 예비후보들이 교육 전환을 위한 공동 행보를 선언했다.
성광진(대전)·임전수(세종)·이병도(충남)·김성근(충북) 교육감 예비후보는 21일 대전시의회에서 기자회견을 열고 “경계를 넘어 협력하고 혁신을 통해 상생하는 민주 진보 국민주권 교육의 새 시대를 열겠다”고 밝혔다.
이들은 “기후 위기와 디지털 전환, 지역 소멸이라는 시대적 변화 속에서 경쟁과 서열 중심 교육으로는 미래를 담보할 수 없다”며 교육과정·진로 진학 공유 플랫폼 구축과 서울대 10개 만들기, 기후·생태 전환 교육 추진을 공동 공약으로 제시했다.
우선 교육과정·진로 진학 공유 플랫폼을 통해 시도별 교육 콘텐츠와 수업 자원, 진로·입시 정보를 공동 활용하기로 했다. 지역과 구애받지 않고 학생에 대한 맞춤형 진로 상담과 정보를 제공하겠다는 것이다. 시도 경계 지역 학교를 ‘충청교육 혁신 특구’로 지정해 공동 교육과정과 체험학습을 운영하고, 지역의 인프라를 연계해 교육 격차 해소에도 나선다.
대학 서열화 완화를 위해 거점 국립대를 육성하고, 고교·대학 연계 프로그램을 확대해 지역 인재가 외부 유출 없이 성장할 수 있는 선순환 구조를 구축할 계획이다.
신복자 서울시의회 예산정책위원장, 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의 개최... 세대형평성·재정구조·인구위기 대응 논의
서울시의회 신복자 예산정책위원장(동대문4, 국민의힘)은 지난 20일 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의를 개최하고 세대 간 형평성, 지방재정 구조, 인구위기 대응을 주제로 한 연구과제 발표회를 진행했다. 이번 연구과제 발표는 서울시 재정의 구조적 문제를 진단하고 중장기 정책 방향을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 이현출 위원(건국대학교 정치외교학과 교수)은 ‘한국형 세대 간 형평성 지수(K-IFI)의 개발과 정책적 함의’를 통해 세대 간 형평성을 정량적으로 측정할 수 있는 지표를 제시했다. 해당 지수는 경제적 형평성, 복지·재정, 주거·자산, 지속가능성, 사회적 연대 등 다양한 영역을 통합한 복합지표로 구성하며, 정책이 세대 간 자원 배분에 미치는 영향을 분석하는 도구로 활용될 수 있다. 지방재정의 경직성 문제와 가용재원 확보 방안도 주요하게 논의됐다. 황해동 위원(한국지방행정연구원 연구위원)은 지방재정이 겉으로는 건전해 보이더라도 실제로는 의무지출 증가로 인해 자율적으로 활용 가능한 재원이 부족한 구조적 한계를 지적했다. 이에 따라 ▲지방재정영향평가 실효성 강화 ▲국고보조율 차등 적용 ▲보조금에 대한 지자체 자율성 강화 등 제도 개선 방안이 제시됐다.
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이들은 “4개 시도는 교육으로 연결된 하나의 공동체”라며 “단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육을 위해 함께 책임을 지겠다”고 말했다.
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