전기톱 이어 이번엔 삽…김한구, 무소속 대구시장 출마

이미지 확대 국민의힘 대구시장 공천에서 컷오프(경선 배제)된 김한구 예비후보가 20일 흰색 점퍼 차림에 맨발로 삽을 들고 무소속 출마를 공식 선언했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 대구시장 공천에서 컷오프(경선 배제)된 김한구 예비후보가 20일 흰색 점퍼 차림에 맨발로 삽을 들고 무소속 출마를 공식 선언했다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 대구시장 공천에서 컷오프(경선 배제)된 김한구 예비후보가 20일 무소속 출마를 공식 선언했다. 그는 흰색 점퍼에 삽을 들고 기자회견에 나서 눈길을 끌었다.김 예비후보는 20일 대구 수성구 범어동에 있는 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 열고 “맨땅에 헤딩하는 심정으로 대구 변화의 씨앗이 되겠다”며 이같이 밝혔다.앞서 국민의힘 공천 과정에서 컷오프(경선 배제) 되자 전기톱을 들고 기자회견에 나섰던 그는 이날 맨발로 삽을 들었다. 김 예비후보는 “과거를 털고 새로운 시작을 하겠다는 의미로 삽을 들었다”며 “국민의힘과 더불어민주당 후보들은 시민 기대를 제대로 충족시키지 못하고 있다”고 주장했다.그는 오는 24일 더불어민주당 대구시장 후보로 나선 김부겸 전 국무총리를 향한 황소 퍼포먼스를 펼치겠다고 예고했다. 김 예비후보는 “김부겸 후보게에게 대구를 우습게 보지 말라는 메시지를 전달하기 위한 것”이라며 “대구 범어네거리에 ‘김부겸, 대구가 우습소’라는 문구를 붙인 황소를 끌고 나와 시민들에게 강한 인상을 남기고 대구 정치에 대한 문제의식을 환기시킬 것”이라고 말했다.