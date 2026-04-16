민주당 순천시장 후보 손훈모 확정····구례군수 후보는 장길선 군의장

이미지 확대 민주당 순천시장 후보 결선을 앞둔 지난 13일 서동욱, 손훈모, 허석 후보가 손을 맞자고 화이팅을 외치고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 민주당 순천시장 후보 결선을 앞둔 지난 13일 서동욱, 손훈모, 허석 후보가 손을 맞자고 화이팅을 외치고 있다.

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손훈모 변호사가 더불어민주당 6·3 지방선거 순천시장 후보로 최종 선출됐다. 민주당 구례군수 후보로는 장길선 구례군의장이 확정됐다.민주당 전남도당 선거관리위원회는 16일 결선 결과 발표를 통해 손 변호사가 오하근 전 전남도의원과의 결선에서 승리하며 본선 진출을 확정 지었다고 밝혔다. 결선 투표는 14일부터 15일까지 진행됐다. 이번 투표는 권리당원 선거인단 50%와 일반 시민 여론조사 50%를 반영해 결정됐다. 손 후보는 결선을 앞두고 허석·서동욱 후보의 공개 선언 지지를 받으며 두 후보 지지층을 흡수하는 등 막판 탄력을 받았다.그는 본선에서 무소속 노관규 순천시장·진보당 이성수 후보와 경쟁한다.민주당 구례군수 후보로는 장길선 군의장이 확정됐다. 장 후보는 재선의 김순호 현직 군수를 꺾고 본선에 진출했다. 그는 조국혁신당 이창호 후보, 무소속 정양조·정현택·정택균 후보와 격돌한다.