민주당 충남지사 후보에 박수현 확정…김태흠과 맞대결

양승조 전 충남지사 꺾고 민주당 후보 확정

이미지 확대 박수현 의원 연설 제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 충남지사 후보로 최종 선출된 박수현 의원. 박 의원 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 의원 연설 제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 충남지사 후보로 최종 선출된 박수현 의원. 박 의원 제공

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박수현 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거에 나설 민주당 충남지사 후보로 15일 확정됐다.소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 충남지사 결선 개표 결과, 박 의원이 양승조 전 충남지사에게 승리했다고 밝혔다.민주당 충남지사 경선은 박 의원를 비롯해 양 전 충남지사, 나소열 전 충남부지사 간 3파전으로 치러졌다. 지난 6일 경선에서 과반 득표자가 나오지 않으면서 박 의원과 양 전 지사가 결선으로 향했다.이날 박 의원이 민주당 충남지사 후보로 확정되면서 국민의힘 소속 김태흠 현 충남지사와 충남 도정 탈환을 놓고 맞붙게 됐다.박 의원은 이날 민주당 충남지사 후보로 확정된 뒤 “이재명 정부의 국가균형성장 전략이 가장 먼저 뿌리내릴 곳이 바로 충남”이라며 “가능성이 꽃피고 기회가 넘치는 충남을 반드시 만들겠다”고 밝혔다.이어 “나소열 후보의 지방분권, 양승조 후보의 복지충남 비전을 이어 반드시 실현하겠다”며 “이재명 대통령과 함께 국가정상화를 이룬 위대한 충남도민께서 일 잘하는 충남, AI시대를 담대히 앞서가는 충남을 위한 선택에 함께 해주실 수 있는 정책과 비전으로 최선을 다하겠다”고 강조했다.충남 공주 출신의 박 의원은 민주당에서 19·22대 국회의원을 지냈다. 문재인 정부에선 청와대 대변인과 국민소통수석을 역임했으며 정청래 민주당 대표 체제에선 수석 대변인을 지내기도 했다.