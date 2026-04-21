“끝내 놓지 못했다”…어머니 시신 집으로 데려간 70대 딸

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어머니의 죽음을 받아들이지 못한 70대 딸이 화장을 앞두고 시신을 집으로 옮겼다가 경찰과 공무원의 설득 끝에 장례 절차가 다시 진행됐다.21일 부산 사하경찰서와 사하구에 따르면 A(70대·여)씨는 지난 15일 어머니 B씨가 노환으로 병원 치료 중 사망하자 사망진단서를 발급받고 장례를 준비했다.그러나 화장시설로 이동하던 과정에서 A씨는 “어머니가 살아있다”며 절차를 거부하고 시신을 사하구 다대동 자택으로 옮긴 것으로 파악됐다.장례지도사의 신고를 받고 출동한 경찰과 사하구청 공무원, 복지센터 관계자 등은 A씨를 상대로 설득에 나섰다. A씨는 어머니의 사망을 받아들이지 못한 채 귀가한 상태였으며, 설득은 며칠간 이어졌다.결국 3일 동안의 설득 끝에 B씨의 시신은 자택 인근 병원 영안실로 옮겨졌다. 이 과정에서 A씨는 급격한 건강 악화를 보여 현재 병원에 입원한 상태다.경찰과 사하구는 장례 절차를 진행하기 위해 다른 가족들과 연락을 시도했지만, 연락이 닿지 않거나 장사를 치를 의사를 보이지 않은 것으로 전해졌다. B씨는 오래전 남편과 이혼한 상태였다.사하구는 A씨의 건강 상태가 회복되는 대로 동의를 받아 무연고 사망자 장례 절차를 진행하는 방안을 검토하고 있다.