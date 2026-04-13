하정우 vs 국힘 vs 한동훈 vs 조국? 재보선 ‘핫플’ 부산 북구갑

與, 李 만류에도 ‘하 차출론’ 후끈

국힘 박민식 이어 이영풍 출사표

보수 단일화로 구도 급변할 수도

이미지 확대 조국(왼쪽) 조국혁신당 대표와 한동훈(오른쪽) 전 국민의힘 대표.

연합뉴스·뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 조국(왼쪽) 조국혁신당 대표와 한동훈(오른쪽) 전 국민의힘 대표.

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이미지 확대 하정우 청와대 AI미래기획수석이 10일 서울 성북구 한국과학기술연구원에서 열린 ‘KIST 개원 60주년 기념식’에서 이재명 대통령 축사를 대독하고 있다. 2026.2.10.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 하정우 청와대 AI미래기획수석이 10일 서울 성북구 한국과학기술연구원에서 열린 ‘KIST 개원 60주년 기념식’에서 이재명 대통령 축사를 대독하고 있다. 2026.2.10.

연합뉴스

2026-04-13 8면

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부산 북구갑 재보궐선거가 다자간 ‘각축전’ 양상을 띠며 이번 선거의 최전방으로 떠오르고 있다. 한동훈 전 국민의힘 대표가 무소속 출마에 무게를 두는 가운데 여권에서는 하정우 청와대 AI미래기획수석 차출론과 함께 조국 조국혁신당 대표의 출마 가능성까지 거론된다. 국민의힘에선 단일화 문제까지 얽혀 경우의 수가 복잡해지는 모습이다.한 전 대표는 전날 경기 수원 팔달문 인근 전통시장에서 열린 ‘해피마켓’ 행사에서 부산 북구갑 출마 여부와 관련해 “아직 선거 자체가 확정된 것은 아니다”라면서도 “제가 부당하게 제명된 날 ‘저는 반드시 돌아온다’고 했다”고 말했다.당초 주진우 국민의힘 의원의 지역구인 해운대갑도 검토 지역으로 거론됐지만 부산시장 후보로 박형준 시장이 확정되면서 선택지가 줄었다. 주호영 의원이 항고 결정에 따라 거취를 고민하겠다고 밝히면서 대구 수성갑 출마 가능성도 다소 줄어든 상황이다.한 전 대표 측은 12일 통화에서 “﻿현재로서는 대구보다는 부산 북구갑에 무게를 두는 것으로 안다”고 전했다. 그러면서 “전재수 (더불어민주당) 의원의 사퇴 시기가 관건이 될 것 같다”고 덧붙였다. 오는 30일까지 전 의원이 의원직을 사퇴하지 않을 경우 보궐선거가 미뤄지는 변수를 막판까지 고려해야 한다는 의미다.민주당에서는 하 수석 차출론이 잦아들지 않고 있다. 조승래 사무총장은 이날 기자간담회에서 관련 질의에 “(남은) 2부 능선을 넘기 위해 추가적인 노력이 필요하다”고 했다. 정청래 대표는 이번 주 하 수석을 만나 출마를 요청할 계획이다. 다만 이재명 대통령이 만류 의사를 밝히고 하 수석 역시 선을 그으면서 실제 출마 여부는 불투명한 상황이다. 여기에 조 대표의 출마 가능성까지 제기되며 여권 후보군은 유동적인 상태다.국민의힘 내부에서는 부산 북·강서갑에서 18·19대 국회의원을 지낸 박민식 전 국가보훈부 장관이 현실적인 대안으로 거론된다. 이 가운데 윤석열 전 대통령 탄핵 반대를 주장했던 유튜버 이영풍 전 기자가 출마 의사를 밝히면서 변수는 더 늘어났다. ﻿보수 진영은 단일화 성사 여부에 따라 전혀 다른 선거 구도를 맞을 가능성이 커진 상황이다.