전남 완도 냉동창고 화재…이 대통령 “인명 구조에 만전 기해야”

오전 8시 25분쯤 냉동창고서 화재

소방관 2명 중 1명 숨진 채 발견

이미지 확대 수석보좌관회의 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 수석보좌관회의 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

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이재명 대통령은 12일 전남 완도의 한 냉동창고 화재 사고와 관련해 “인명이 최우선이기에 인명 구조와 구조 인력의 안전 확보 및 사고 방지에 만전을 기하라”고 당부했다.이 대통령은 이날 사고 진압 현장 활동 중 사고를 당한 소방공무원에 대해 보고받고 “사고 수습과 인명 구조에 가용한 자원을 모두 동원할 것”이라고 지시했다고 강유정 청와대 대변인이 밝혔다.소방당국에 따르면 이날 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 군외면의 한 냉동창고에서 불이 났다. 이 불로 화재를 진압하던 소방관 2명이 내부에 고립됐고 이 가운데 1명이 숨진 채 발견됐다. 소방당국은 나머지 소방관 1명도 수색 중이다.오전 11시 현재 당국은 인원 102명과 장비 34대를 투입해 실종 소방관 수색과 화재 진압을 동시에 진행 중인 것으로 알려졌다.