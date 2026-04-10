정병하 특사 이란 파견…‘호르무즈 항행’ 협의 착수

이번 주말 이란 당국과 접촉 예정

이미지 확대 정병하(왼쪽) 극지협력대표

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외교부는 10일 주쿠웨이트 대사를 지낸 정병하 극지협력대표를 외교장관 특사로 임명해 이란에 파견할 예정이라고 밝혔다.외교부는 “이번 파견을 통해 중동정세에 대한 의견을 교환하고, 우리 국민과 선박·선원의 안전, 우리를 포함한 모든 선박의 통항 문제 등에 대해 협의할 예정”이라고 설명했다.조현 외교부 장관은 지난 9일 세예드 아바스 아그락치 이란 외교부 장관과 통화에서 외교장관 특사를 파견하겠다고 밝혔다.정 대표는 이번 주말부터 본격적으로 이란 측과 접촉해 논의를 시작할 것으로 전해졌다. 특히 호르무즈 해협 통항 문제와 관련해 구체적인 조건 및 세부 내용 등을 파악할 것으로 보인다.현재 호르무즈 해협에 묶인 한국 선박은 총 26척, 한국인 선원은 173명으로 파악되고 있다. 현재 선박들은 자체적인 통항 계획을 수립하고 있다. 하지만 지역 정세가 여전히 불안정한 상황인 탓에 실제 해협을 통항하기까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.지난 7일 미국과 이란이 호르무즈 해협 개방을 전제로 2주간 휴전하기로 합의하면서 각국은 이란과 본격적인 외교전에 돌입했다. 다카이치 사나에 일본 총리도 지난 8일 마수드 페제시키안 이란 대통령과 긴급 전화 회담을 했다.