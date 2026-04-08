與 “윤리감찰단, ‘이원택’ 현재까지 혐의없음 의견”…전북지사 경선 그대로 진행

대구 현장 최고위 전 비공개 최고위 보고
강준현 “의견 모아 최종적 당 대표 발표”
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식사비 대납 의혹 관련 입장 밝히는 이원택 예비후보
이원택 더불어민주당 전북지사 경선 예비후보가 8일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 식사비 대납 의혹 관련 발언을 하고 있다. 2026.4.8
더불어민주당 전북지사 경선 후보인 이원택 의원의 ‘술·식사비 제3자 대납’ 의혹과 관련해 윤리감찰단이 ‘현재까지 혐의 없음’ 의견을 낸 것으로 8일 파악됐다.
강준현 민주당 수석대변인은 이날 대구 현장 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “최근 불거진 문제에 대해 윤리감찰단의 감찰이 있었고 감찰단 의견은 ‘현재까지 이원택 후보 개인에 대한 혐의는 없었다’는 것”이라고 밝혔다. 이어 “전북지사 후보 경선 일정(8~10일)은 계획대로 진행한다”고 전했다.
공개 최고위에 앞서 진행된 비공개 최고위에서는 윤리감찰단의 감찰 결과가 보고된 것으로 전해졌다. 공개 최고위는 오전 9시 30분부터 진행될 예정이었으나 이 의원 감찰 건 관련 논의가 길어지면서 오전 10시 넘어 시작됐다. 강 수석대변인은 “(최고위원들 사이에) 약간의 이견이 있었다”며 “더 조사해야 하는 것 아닌가 이런 얘기도 있었는데 최종적으로 결론이 그렇게 났다”고 설명했다. 이어 ‘최종 결정은 표결로 이뤄졌느냐’는 질문에는 “그렇지 않다. 의견을 모아 최종적으로 당 대표가 발표한 것”이라고 덧붙였다.
이경숙 서울시의원, 창동 씨드큐브 앞 보도 확장 이끌어내
국민의힘 이경숙 서울시의원(교통위원회 부위원장, 도봉1)의 적극적인 의정 활동으로 창동 씨드큐브 인근 주민들의 보행 환경이 크게 개선됐다. 이 의원은 창동 1-9번지(SH부지) 일대의 보행로가 좁아 시민들이 겪어온 통행 불편을 해소하기 위해 ‘보도 확장 공사’를 추진하고 최근 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 해당 구간은 유동 인구가 많음에도 보행 공간이 협소해 안전사고 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 기존 2.5m였던 보도 폭을 4.2m로 대폭 확장하고, 총 155m 구간을 정비해 휠체어와 유모차도 자유롭게 다닐 수 있도록 개선했다. 이번 공사에는 총 7000만원의 구비가 투입됐다. 당초 부지 소유주인 SH공사 측은 향후 복합환승센터 사업 계획 등을 이유로 즉각적인 조치가 어렵다는 입장이었다. 그러나 이 의원은 시민 안전이 최우선이라는 판단 아래, 자치구와 협력하며 SH공사를 상대로 설득과 협의를 이어갔다. 결국 SH공사로부터 토지 사용에 대한 긍정적인 회신을 이끌어냈으며, 지난 3월 24일부터 27일까지 신속하게 공사를 완료했다. 그는 “현장의 목소리에 답하는 것이 시의원의 본분”이라며 “앞으로도 도봉구민의 보행 안전과 편의를 위해 발로 뛰며 쾌적한
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앞서 한 언론이 이 의원의 술·식사비 제3자 대납 의혹을 보도하자 정청래 대표는 전날 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다.
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