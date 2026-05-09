제니, 2년간 238억 대박… ‘모친 대표’ 1인 기획사 정산금 보니

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니가 지난 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니가 지난 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니가 지난 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니가 지난 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 로이터 연합뉴스

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그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니(본명 김제니·30)가 자신이 설립한 1인 기획사를 통해 2년간 200억원 넘는 정산금을 받은 것으로 나타났다.9일 금융감독원 전자공시시스템 감사보고서에 따르면 제니의 소속사 OA엔터테인먼트는 지난해 제니에게 정산금 명목으로 94억 7955만 4000원을 지급했다. 2024년 정산금 143억 785만 6000원을 합산하면 2년 동안 약 238억원이 정산금으로 지급된 셈이다.다만 감사보고서상에는 해당 금액이 ‘매출원가’로만 분류돼 있어, 구체적인 세부 내역(출연료, 광고료, 음원 수익 비중 등)은 명시되지 않았다.제니는 YG엔터테인먼트와의 전속계약이 만료된 이후 개인 활동을 위해 2023년 11월 OA엔터테인먼트를 설립했다. OA는 ‘독특한 공방’(ODD ATELIER)의 약자로 주목받는 새로움을 창작하는 공간을 뜻한다. 이 회사 지분은 제니가 100% 보유하고 있으며, 대표는 모친인 박나나씨가 맡고 있다.제니는 블랙핑크 팀 활동은 YG엔터테인먼트를 통해 지속하되 광고와 솔로 앨범, 개인 공연 등 개별 활동은 OA엔터테인먼트에서 독자적으로 진행해 왔다.OA엔터테인먼트는 설립 직후부터 흑자를 내며 안정적인 재무구조를 다져나가고 있다. 사실상 설립 첫해인 2024년엔 매출액 189억원, 영업이익 5억 8000만원을 기록했다. 지난해 매출액은 전년 대비 26% 증가한 238억원, 영업이익은 33% 감소한 3억 9000만원이었다. 영업이익 감소는 급여와 지급수수료 등 판매관리비가 늘어난 영향으로 분석된다.