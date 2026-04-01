강성휘 목포시장 예비후보, ‘깨끗한 선거’ 다짐…“돈으로 목포 살 수 없다”

강성휘 목포시장 예비후보, “목포의 선택은 돈으로 살 수 없다”

목포시장 선호도 조사 1위, 끝까지 깨끗한 선거·정책 중심 추진

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강성휘 민주당 목포시장 예비후보는 “경선 막바지일수록 더욱 공정하고 깨끗한 선거가 중요하다”며 “끝까지 정책 경쟁과 공정 경선을 지켜가겠다”고 1일 밝혔다.강 예비후보의 이번 발언은 목포시장 후보 경선이 막바지로 접어든 가운데 일부 지역에서 금품 및 식사 제공 의혹이 제기되며 선거 과열 우려가 커지고 있다는 지적에 따른 공식 입장 표명이다.앞서 더불어민주당 전남도당은 공문을 통해 금품·향응 제공, 후보 간 흑색비방 등 공명선거 의무 위반 행위에 대해 강력히 경고했다. 또한 위법·탈법 행위가 적발될 경우 후보자 자격 박탈 등 강력한 제재 조치를 취하겠다고 밝혔다.앞서 KBS광주방송이 한국갤럽에 의뢰해 실시한 목포시장 선호도 조사에서 강 예비후보는 31%를 기록하며 경쟁 후보들을 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 나타났다. 또한 민주당 후보 선호도 조사에서도 42%를 기록해 29%를 얻은 경쟁 후보보다 크게 앞서며 경선 판세에서 주도권을 잡았다는 평가가 나오고 있다.정치권에서는 강 예비후보가 전체 후보 선호도와 당내 후보 선호도 조사에서 모두 앞서는 결과를 보이며 ‘대세론’을 형성하고 있다는 분석도 나온다.그는 “목포의 선택은 돈으로 살 수 없으며, 시민의 뜻으로 결정되어야 한다”며 “금품 제공 등 불법 선거는 민주주의를 훼손하는 중대한 범죄”라고 강조했다. 이어 “끝까지 깨끗한 선거, 정책 중심의 경선을 통해 시민과 당원 앞에 당당한 후보가 되겠다”고 밝혔다.그러면서 “경선 막판일수록 혼탁 선거를 경계해야 한다”며 “민주당 전남도당의 공정선거 방침에 적극 협력하고, 깨끗한 경선 문화 정착에 앞장서겠다”고 덧붙였다.한편, KBS광주방송 의뢰 한국갤럽 조사는 3월 23~24일 목포시 만 18세 이상 500명 대상 전화면접 조사, 응답률 20.0%, 표본오차 95% 신뢰수준 ±4.4%p다.