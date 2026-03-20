한동훈·권영세 ‘국민의힘 위기’ 두고 야밤에 SNS 책임 공방

권영세 “우리 당문제는 한동훈 때부터 시작”

한동훈 향해 민주당 협력·공동정부 주장도

한동훈 “어처구니 없는 악의적인 허위사실”

“보수 전체 절멸 막기 위해 탄핵 찬성한 것”

권영세 “韓의 보수 재건은 화려한 궤변일뿐”

한동훈 “거짓말 지적에 대해 한마디도 못해”

이미지 확대 한동훈(왼쪽) 전 국민의힘 대표와 권영세 의원이 함께 이동하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한동훈(왼쪽) 전 국민의힘 대표와 권영세 의원이 함께 이동하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 29일 국회 소통관에서 제명 결정과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 29일 국회 소통관에서 제명 결정과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

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한동훈 전 국민의힘 대표와 권영세 의원이 20일 국민의힘 위기를 두고 야밤에 소셜미디어(SNS)에서 책임 공방을 벌였다. 권 의원이 “우리 당 문제의 시작은 한 전 대표가 비상대책위원장 시절 이미 시작됐다”고 주장한 데 대해 한 전 대표는 “반복된 거짓 음해”라고 반박하며 ‘보수 재건’을 강조했다.권 의원은 이날 페이스북에서 김종혁 전 최고위원에 대한 국민의힘 중앙윤리위원회의 징계 효력이 정지된 데 대해 “우리 당이 문제가 있는 것은 사실이지만 한 전 대표가 국회의원 선거를 눈앞에 둔 시점에서 윤석열 전 대통령과 갈등을 일으키고, 결국 총선 참패했고, 오늘의 처참한 상황이 시작됐다”고 주장했다.이어 “한 전 대표는 조금이라도 탄핵소추를 늦춰야 우리가 대선을 준비할 수 있다는 우리 당 의원들의 강력한 만류에도 계엄 후 불과 11일 만에 부실한 탄핵소추안에 대해 문제 제기도 하지 않은 채 민주당과 협력해 통과시켰다”고 했다. 그러면서 “한 전 대표는 2024년 3월 총선 유세 중 ‘내부에서 서로를 향해 화살을 돌리는 것은 자해적 행위’라고 했는데 지금은 입만 열면 당을 비판한다”고 덧붙였다.이에 한 전 대표는 SNS에서 권 의원을 두고 “비상계엄 해제 당일인 12월 4일 당대표인 제게 ‘신속하게 계엄 반대 입장을 낸 것은 경솔했다. 윤 전 대통령에게 깊은 뜻이 있을 수 있다’고 질책한 사람”이라고 맞받았다. 이어 “불법계엄을 일으킨 대통령이 계속 국군통수권을 행사하도록 놔뒀어야 한다는 무책임하고 위험한 주장을 하는 것”이라고 지적했다.그는 ‘민주당과 협력했다’는 권 의원의 주장에 대해선 “어처구니없는 주장”이라며 “윤 전 대통령이 조기 퇴진 약속을 뒤집고 탄핵이든 뭐든 싸우겠다고 스스로 선언한 상황에서 탄핵에 찬성한 것은 보수 전체가 절멸하는 일을 막기 위한 결단”이라고 강조했다.권 의원이 “한 전 대표는 계엄 직후 한덕수 당시 총리를 불러 ‘공동정부’ 구상을 발표했다”고 하자 한 전 대표는 “공동정부 구상 같은 건 존재하지도 않고, 헌법재판소에서도 통상적 당정협의라고 명확히 판시했다”며 “악의적인 허위사실을 유포하고 있다”고 반박했다. 그러면서 “권 의원이 주도한 한덕수 ‘추대론’, 한덕수 ‘새벽 후보 교체’ 사태가 진짜 어이없는 대권 놀음”이라고 덧붙였다.한 전 대표는 “보수가 가야 할 길은 이런 윤석열 노선을 버리고 헌법, 사실, 상식의 길을 되찾는 것”이라며 “상식적인 다수와 함께 반드시 그 길을 되찾겠다. 유능한 보수를 재건하겠다”고 했다. 이에 권 의원은 “보수의 재건은 화려한 말장난이나 배신을 정당화하는 궤변으로 이루어지지 않는다”며 “더 이상 거짓 프레임으로 당원과 국민을 기만하지 말라”고 반박했다.이에 한 전 대표는 “권 의원, 왜 거짓말을 했는지 말씀하고 사과하라. 거짓말 지적에 대해서는 한마디 말을 못 하고 있다”고 재반박했다.