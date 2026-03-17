서동욱 순천시장 예비후보, 선거사무소 개소식 성황리에 열려

“소통과 연대로 시민이 주인되는 순천 열겠다”
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서동욱 순천시장 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 행보에 나섰다.
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서동욱 순천시장 예비후보가 선거사무소 개소식에서 포부를 밝히고 있다.
서동욱 순천시장 예비후보가 조례동에 위치한 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다.
지난 15일 열린 개소식에는 김문수 더불어민주당 순천광양구례곡성(갑) 국회의원, 조보훈 지역위원회 상임고문을 비롯한 고문단과 도·시의원, 지방선거 출마 예정자, 지지자 등 1000여명이 참석해 성황을 이뤘다.
서 예비후보는 순천시의원으로부터 시작해 국회보좌관과 도의원 4선, 도의회 의장을 역임하며 24년간 쌓아온 입법·행정 경험을 바탕으로 순천 시정 혁신에 나서겠다는 구상이다.
그는 도의회 의장 재임 시절 도의회를 청렴도 1등급으로 이끌면서 깨끗하고 투명한 행정을 실력으로 입증했다. 순천만국제정원박람회 예산 확보, 순천대 글로컬대학 선정, 전남도청 동부청사 이전 등 굵직한 지역 내 현안들을 해결하면서 순천을 위해 오랜 세월 준비해 왔다.
서 예비후보는 이날 개소식에서 시민주권 도시, 경제도시, 문화관광도시, 복지도시, 청년도시 등 다섯 빛깔 순천 발전 비전을 담아 향후 시정 운영 방향을 제시했다.
그는 “순천 앞에 놓인 불통과 단절의 어려움을 반드시 해결하겠다는 각오로 이 자리에 섰다”며 “시민이 주인 되는 순천, 소통과 연대의 순천, 시민주권 시대의 순천을 반드시 열겠다”고 밝혔다.
김인제 서울시의회 부의장, 서울시교육청 생성형인공지능 윤리적활용 조례안 통과
서울시의회 김인제 부의장(구로2, 더불어민주당)이 발의한 ‘서울시교육청 생성형 인공지능 윤리적 활용에 관한 조례안’이 지난 13일 서울시의회 본회의를 통과했다. 최근 생성형 인공지능 기술이 교육 현장과 일상생활 전반에 빠르게 확산되면서 학생들 사이에서도 활용이 보편화되고 있다. 그러나 딥페이크 등 생성형 인공지능을 악용한 디지털 성범죄 등이 심각한 사회적 문제로 대두되면서 학생 대상으로 한 생성형 인공지능 윤리 교육의 필요성이 어느 때보다 커진 상황이다. 이번 조례는 이러한 변화에 대응하여 허위 정보 생성, 저작권·개인정보 침해, 딥페이크 등 다양한 윤리적 문제를 예방하고 학생들의 책임 있는 생성형 인공지능 활용 역량을 키우기 위한 제도적 기반을 마련하기 위해 제정됐다. 김 부의장이 공개한 ‘2025년 서울시 디지털 성범죄 통합 대응 정책 추진 계획’에 따르면, 2024년 디지털 성범죄 피의자 387명 중 10대가 324명으로 83.70%를 차지하는 것으로 나타났다. 그는 이러한 현상에 대해 “가해 청소년 상당수가 디지털 범죄를 범죄로 인식하기보다 단순한 놀이 문화로 혼동하는 경우가 많다”면서 “학생들을 대상으로 한 디지털 윤리 교육의 중요성과 필요성이
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서 예비후보는 순천 중앙초·이수중·순천고를 거쳐 순천대학교 총학생회장을 역임했다. 시의원, 국회의원 보좌관, 4선 도의원 및 의장 등 24년간 시정·도정·국정을 두루 경험한 정책 전문가로 꼽힌다.
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