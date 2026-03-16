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민주당 시·도당위원장협의회 회의 개최

정청래(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 시·도당위원장협의회 회의에서 모두 발언을 하고 있다. 왼쪽부터 민주당 최기상 수석사무부총장, 정 대표, 강준현 세종시당위원장, 변성완 부산시당위원장, 고남석 인천시당위원장.

뉴스1