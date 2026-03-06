정청래 “조희대 탄핵 의견 수렴할 것… 양심 있다면 스스로 거취 결정하라”

정청래, 6일 전남 영광에서 현장 행보

그동안 탄핵에는 선 긋고 자진 사퇴 요구

당내 강경파 중심 탄핵 목소리 계속 커져

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 6일 전남 영광 터미널을 찾아 군민들과 인사하고 있다. 영광 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 6일 전남 영광 터미널을 찾아 군민들과 인사하고 있다. 영광 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래 더불어민주당 대표가 6일 당내 강경파를 중심으로 제기되는 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안 발의를 놓고 의원총회를 통해 당내 의견을 수렴하겠다는 방침을 밝혔다.정 대표는 이날 전남 영광군 영광터미널시장 방문을 마친 후 기자들을 만나 “(조 대법원장 탄핵은) 아직 당 지도부의 공식 의견은 아니다”라면서도 “국민들의 열망이 있고 당 소속 의원들의 의지가 강한 만큼 의총을 통해 의견을 잘 수렴하고 모아보겠다”고 했다.정 대표는 이어 “이런 탄핵 추진 움직임에 앞서 조 대법원장은 일말의 양심이 있다면 스스로 빨리 거취를 결정하는 것이 좋을 것”이라고 덧붙였다. 정 대표는 지난 4일 열린 최고위원회의에서도 조 대법원장을 향해 “사퇴도 타이밍이 있다”라며 “거취를 표명하길 바란다”고 요구한 바 있다.현재 민주당 내부에서는 조 대법원장에 대한 탄핵 절차를 진행해야 한다는 목소리가 점점 커지고 있는 상황이다. 일부 민주당 의원들은 지난 4일 조 대법원장 탄핵 공청회를 열고 “조 대법원장이 자진사퇴하지 않을 경우 탄핵 절차에 돌입해야 한다”고 주장했다. 민주당 지도부는 아직까지 당 차원의 탄핵 추진에는 말을 아끼면서 조 대법원장이 자진사퇴할 것을 압박하고 있다.한편 전남 영광에서 현장 최고위원회의를 개최하는 등 현장 행보를 펼친 정 대표는 “영광에 오니 고향에 온 것 같다”며 “영광은 이재명 정부에서 핵심적으로 내걸고 있는 에너지·바람·햇빛 연금 등을 가장 빠르고 모범적으로 구현할 수 있는 조건을 가진 곳”이라고 말했다.이어 “전남·광주 통합 문제도 해결되고 호남발전특위를 통해서 호남 발전에 민주당이 앞장서고 있다”며 “다시는 호남에서 한과 원통함이 없도록 할 것”이라고 강조했다.