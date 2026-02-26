韓 외교·국방 장관, 캐나다 60조 잠수함 사업 수주 ‘총력전’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

韓 외교·국방 장관, 캐나다 60조 잠수함 사업 수주 ‘총력전’

이주원 기자
입력 2026-02-26 16:46
수정 2026-02-26 16:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
제2차 한-캐나다 외교ㆍ국방(2+2) 장관회의
제2차 한-캐나다 외교ㆍ국방(2+2) 장관회의 안규백(오른쪽) 국방부 장관과 조현 외교부 장관이 25일(현지시간) 캐나다 오타와에서 열린 제2차 한-캐나다 외교·국방(2+2) 장관회의에 참석하고 있다.
국방부 제공


조현 외교부 장관과 안규백 국방부 장관이 60조원 규모의 캐나다 차기 잠수함 사업 수주를 위해 전방위 ‘세일즈 외교’에 나섰다.

외교부와 국방부는 조 장관과 안 장관이 25일(현지시간) 캐나다 오타와에서 열린 제2차 한·캐나다 외교·국방 2+2 장관회의에 참석했다고 26일 밝혔다.

조 장관은 2+2 회의에 앞서 아니타 아난드 캐나다 외교장관을 만나 한국 잠수함의 우수한 성능과 적기 공급 역량을 설명했다. 조 장관은 “사업에 한국이 참여한다면 캐나다의 경제 부흥과 일자리 창출에 크게 기여할 것”이라고 강조했다.

안 장관도 데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관을 만나 한국의 사업 참여가 단순한 무기 수출을 넘어 양국 간 전략적 국방·방산협력 관계를 획기적으로 발전시키는 전기가 될 것이라고 말했다. 이어 최근 중장기적인 파트너십을 기대하는 캐나다에게 한국이 최적의 선택이 될 수 있다고 했다.

이와 관련, 맥귄티 장관은 “우리는 이번 입찰이 독립적이고 객관적으로 진행될 것임을 확인해두고 싶다”고 말했다.

캐나다 차기 잠수함 프로젝트는 한국의 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 독일 티센크루프 마린 시스템즈(TKMS)가 막판 수주 경쟁을 벌이고 있다. 성능·납기·가격 등과 함께 캐나다 산업에 대한 실질적 기여가 중요한 평가 요소로 반영된다.

캐나다 정부는 다음 달 초 공식 제안서를 최종 접수한 뒤 이르면 올해 6월 중 수주 업체를 결정할 전망이다.
이주원 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로