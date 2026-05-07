투표 용지에 ‘만주집’ 썼는데 유효표?…日시장 선거 ‘재검표’ 무슨 일 [와쿠와쿠 도쿄]

세줄 요약 일본 이바라키현 가미스시 시장 선거에서 후보 이름 대신 ‘만주집’이라 적은 표의 유효성이 논란이 됐다. 동점 득표 뒤 추첨으로 당선된 기우치 시장은 재검표에서 결과가 뒤집힐 수 있는 상황에 놓였고, 소송을 예고했다. 동점 득표 뒤 추첨 당선, 재검표로 뒤집힐 가능성 제기

‘만주집’ 표 유효성 논란, 후보 지칭 여부가 쟁점

기우치 시장 소송 예고, 법원 판단에 관심 집중

이미지 확대 이바라키현 가미스시 시장선거에서 ‘만주집’, ‘단고집’ 등으로 적혀 무효 처리된 투표용지. 이바라키현 선거관리위원회 자료 닫기 이미지 확대 보기 이바라키현 가미스시 시장선거에서 ‘만주집’, ‘단고집’ 등으로 적혀 무효 처리된 투표용지. 이바라키현 선거관리위원회 자료

이미지 확대 일본 지자체장 선거에서 복수의 후보가 같은 수의 표를 얻어 법에 따른 절차인 추첨을 통해 당선자를 정했지만 낙선한 후보가 요구한 재검표 과정에서 유효표 판단이 뒤늦게 번복되며 당선자가 바뀔 수 있는 상황이 빚어졌다. 챗 GPT 생성 닫기 이미지 확대 보기 일본 지자체장 선거에서 복수의 후보가 같은 수의 표를 얻어 법에 따른 절차인 추첨을 통해 당선자를 정했지만 낙선한 후보가 요구한 재검표 과정에서 유효표 판단이 뒤늦게 번복되며 당선자가 바뀔 수 있는 상황이 빚어졌다. 챗 GPT 생성

이미지 확대 기우치 도시유키(오른쪽) 현 시장. 왼쪽은 이시다 스스무 전 시장. ANN뉴스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 기우치 도시유키(오른쪽) 현 시장. 왼쪽은 이시다 스스무 전 시장. ANN뉴스 캡처

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후보 이름 대신 ‘만주집’을 썼는데 유효표로 인정될 수 있을까요. 일본 지방선거에서 동점 득표로 추첨으로 당선자가 결정된 뒤, 재검표 과정에서 결과가 뒤집힐 가능성이 제기됐습니다. 단 한 표가 당락을 가르는 상황입니다.문제가 된 선거는 2025년 11월 도쿄 인근 이바라키현 가미스시 시장 선거입니다. 이바라키현 선거관리위원회는 지난달 말 기우치 도시유키 시장의 당선을 무효로 결정했습니다.당시 선거에서 기우치 후보는 이시다 스스무 전 시장과 각각 1만 6724표로 동점을 기록했습니다. 일본 공직선거법에 따라 1위 득표자가 복수일 경우 추첨으로 당선자를 결정하게 돼 있습니다. 기우치 후보는 추첨으로 당선돼 시장에 취임했습니다. 말 그대로 ‘추첨으로 뽑힌 시장’이었습니다.논란은 재검표에서 불거졌습니다. 낙선한 이시다 전 시장이 재검표를 요구하면서입니다. 일본은 유권자가 후보 이름을 직접 써 넣는 ‘자서식 투표’를 채택하고 있습니다. 이 과정에서 기우치 후보가 운영해 온 화과자 가게를 떠올린 유권자들이 ‘단고집’, ‘만주집’ 등으로 적은 표가 확인됐습니다.초기 개표에서는 이를 기우치 후보를 지칭한 것으로 보고 유효표로 인정했습니다. 그러나 재검표 과정에서 선거관리위원회는 해당 표가 특정 후보를 가리킨다고 단정하기 어렵다고 판단했습니다. 같은 표가 개표 단계에 따라 다른 의미를 갖게 된 셈입니다.이 결정이 확정될 경우 기우치 후보의 득표가 줄어들면서, 동점이었던 이시다 전 시장이 1표 차로 당선자가 될 가능성이 있습니다. 이미 당선된 시장이 ‘한 표’로 바뀔 수 있는 상황입니다.기우치 시장은 “어렸을 때부터 만주집, 단고집으로 불렸다. 납득할 수 없는 결과”라며 법원에 소송을 제기할 계획이라고 밝혔습니다.이번 사례는 일본의 투표 방식과 맞닿아 있습니다. 일본은 한국과 달리 기표식이 아닌 자서식 투표를 실시하고 있어 별칭이나 직업, 가게 이름 등 다양한 표현이 투표용지에 등장할 수 있습니다. 선거관리 당국은 해당 표가 특정 후보를 지칭하는지 여부를 기준으로 유효표를 판단합니다. 해석이 개입되는 구조입니다.이런 환경은 정치인 이름 표기에도 영향을 미칩니다. 한자가 어려울 경우 유권자가 정확히 기입하기 어렵기 때문입니다. 후보들은 히라가나 병기나 발음 강조를 통해 혼동을 줄이고 있습니다.표기의 의미 해석이 개입될 수 있다는 점에서 논란의 소지가 크지만 제도 변경 가능성은 크지 않을 전망입니다. 일본의 한 정치학자는 제도 변경 가능성에 대해 “자서식 투표를 전제로 선거 제도와 개표 절차가 설계돼 있어 전환에 따른 비용과 혼란이 커 쉽게 바꾸기 어려울 것”이라고 내다봤습니다.판결까지는 다소 시간이 걸릴 전망입니다. 지방자치법에 따라 확정 판결 전까지는 시장직 유지는 가능하다고 하네요. 법원이 누구의 손을 들어줄지 주목되는 가운데 이번 사례는 일본 특유의 아날로그 선거 문화가 빚은 이례적 장면으로 남을 것으로 보입니다.