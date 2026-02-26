민주당 천안·아산시의원들 “통합 무산, 무책임한 정치 행태 ”

이미지 확대 민주당 소속 천안시의원들이 26일 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 민주당 소속 천안시의원들이 26일 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

이미지 확대 민주당 소속 아산시의원들이 기자회견을 하고 있다. 민주당 제공 닫기 이미지 확대 보기 민주당 소속 아산시의원들이 기자회견을 하고 있다. 민주당 제공

충남 천안과 아산 지역 더불어민주당 기초의원들이 충남·대전 행정통합이 사실상 무산 수순을 밟는 것과 관련해 국민의힘을 비판하고 나섰다.민주당 소속 천안시의원들은 26일 시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “천안과 충남 그리고 대전의 미래를 볼모로 잡은 국민의힘의 무책임한 정치 행태를 강력히 규탄한다”고 밝혔다.이들은 “국민의힘은 충남·대전 통합 깃발을 먼저 들었으면서도 지역 미래보다 선거 유불리를 선택했다”며 “지역 운명을 권력 유지 수단으로 삼는 정치는 반드시 역사의 심판을 받을 것”이라고 주장했다.그러면서 “이장우 대전시장, 김태흠 충남지사와 양 시·도의회는 당리당략에 따른 통합 뒤집기를 즉각 중단하고 사죄하라”며 “국민의힘은 행정통합에 대한 무책임한 비난을 멈추고 실질적인 대안을 제시하라”고 요구했다.앞서 민주당 소속 아산시의원들도 25일 시의회 앞에서 기자회견을 열고 “국회 법제사법위원회에서 행정통합 특별법 처리가 되지 못한 것은 수도권 일극 체제에 맞서 충남과 대전이 생존할 수 있는 유일한 탈출구를 국민의힘 스스로 봉쇄한 것”이라고 비판했다.이어 “충남의 경제 중심지인 우리 아산시의 미래 성장 동력마저 짓밟은 명백한 배신행위”라며 “제 손으로 차린 밥상을 제 발로 걷어찬 꼴이며, 이는 충남도민과 아산시민을 기만한 것”이라고 강조했다.한편 민주당 충남도당은 26일 오후 충남도청사 앞에서 ‘통합 반대 매향 5적 규탄대회’를 열고 3월 3일까지 매일 통합 반대 규탄 천막 농성을 이어갈 예정이다.