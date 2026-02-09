김정은, 건군절 맞아 국방성 방문…새 국방력 강화 5개년 발표 예고

김정은 “우리 軍 특출한 역할 높아지는 5년 될 것”

이미지 확대 김정은, 건군절 맞아 국방성 방문 김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 인민군 창건 78주년 기념일(건군절)을 맞아 국방성을 축하 방문했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다.

김정은 북한 국무위원장은 “당 제9차 대회가 가리킬 앞으로의 5년도 그 누구도 대신할 수 없는 우리 군대의 특출한 역할이 보다 높아지는 5년으로 될 것”이라고 밝혔다.조선중앙통신은 9일 김 위원장이 전날 인민군 창건(건군절) 78주년을 맞아 국방성을 축하 방문한 자리에서 이같이 연설했다고 보도했다.김 위원장의 발언은 이달 하순 예고된 제9차 당대회에서 국방 분야의 과업을 제시하겠다는 의지로 풀이된다. 북한은 2021년 8차 당대회에서도 ‘국방력 발전 5개년 계획’을 발표했다. 9차 당대회에서 8차 당대회에서 목표했던 국방 과업의 성과 달성을 강조하고, 핵무력 강화를 위한 새 방향을 구체화할 것으로 전망된다.김 위원장은 이번 연설에서 한국과 미국을 향한 메시지를 내놓지는 않았다. 그는 지난해 건군절 연설에선 세계 각지 분쟁의 배후로 미국을 지목하며 ‘핵 무력 강화’ 방침을 재천명했다. 당대회가 임박한 만큼 대외 메시지 발신을 자제하며 당분간 대내 문제에 집중하겠다는 것으로 해석된다.또 김 위원장은 연설에서 지휘관들과 군정간부들은 물론 러시아로 파병을 간 “해외특수작전부대 지휘관과 전투원들”에게 경의를 표했다.그는 “당 제9차 대회를 앞둔 건군절인 것으로 하여 우리 군대의 위대함과 귀중함을 더 뜨겁게 절감”한다며 “지나온 5년간 격변 속에 흘러온 승리의 여정을 돌이켜보느라니 우리 군대의 거대한 역할이 없었다면 정녕코 오늘의 영광은 없었을 것”이라고 말했다.이어 “올해는 우리 군대의 투쟁 전선이 더 넓어지고 더 과감히 분투해야 하는 거창한 변혁의 해”라며 “제9차 대회가 가리킬 장엄한 투쟁의 전구는 세상에서 제일 강한 군대, 백전백승 영웅군대인 조선인민군 장병들을 부르고 있다”고 강조했다.이날 축하방문에는 박정천·노광철·리영길·김광혁·박광섭·정경택·황병서 등 군부 핵심 간부들이 동행했다. 2024년 동행했던 딸 주애는 지난해와 올해 모두 모습을 보이지 않았다.