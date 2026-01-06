‘극우 쏠림’ 중화시켜 온 김도읍 정책위의장 사퇴… 장동혁 리더십 경고등

계엄 사과·경선 룰 두고 줄곧 이견

윤리위 구성, 한동훈 징계 논의할 듯

김도읍 국민의힘 정책위의장이 5일 전격 사퇴했다. 지난해 8월 출범한 ‘장동혁 지도부’에서 균형을 잡아온 김 의장이 물러나면서 장 대표의 리더십도 흔들리게 됐다. 합리적 중도 보수인 김 의장을 통해 장 대표의 ‘극우 쏠림’ 우려를 상쇄하려던 당 안팎의 기대도 무색해졌다.김 의장은 이날 입장문에서 “저는 국민의힘이 국민께 신뢰받는 정당으로 거듭나는 데 불쏘시개 역할을 하겠다면서 직을 수락했다”며 “장 대표가 당의 변화·쇄신책을 준비하고 있는 것으로 안다. 저의 소임은 여기까지라고 판단했다”고 밝혔다. 장 대표도 김 의장의 사의를 받아들여 후임 정책위의장 인선 작업을 진행 중이다.지도부 출범 초기 ‘김도읍 카드’는 초·재선과 원외 인사 위주였던 ‘장동혁호’를 안착시킨 핵심 인선으로 꼽혔다. 특히 전당대회 과정에서 불거진 장 대표의 ‘극우·강성 이미지’를 김 의장이 중화시키며 당 안팎의 불안감을 잠재우는 결정적 역할을 했다.그러나 12·3 계엄 사과, 지방선거 경선 당심(당원투표) 확대, 이준석 개혁신당 대표와의 연대를 두고는 의견이 줄곧 엇갈렸던 것으로 전해진다. 장 대표의 외연 확장과 노선 전환을 압박해온 의원들은 김 의장의 사퇴를 ‘위험 신호’로 여기고 있다. 이에 오는 8일 장 대표가 내놓을 ‘대전환 로드맵’에 어떤 메시지가 담기느냐에 시선이 쏠리고 있다.한편 장 대표는 이날 신임 윤리위원 7명을 선임해 윤리위 재가동 준비를 마쳤다. 최고위원회의에서 의결된 새 윤리위원들은 조만간 첫 회의를 열고 위원장과 부위원장을 선출한다. 새 윤리위는 한동훈 전 대표가 연루된 ‘당게(당원 게시판)’ 사건의 징계 여부를 가장 먼저 논의할 것으로 보인다.