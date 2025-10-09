與에 날 세운 오세훈… “멈췄던 강북 재개발, 정치인이 반성해야”

“59곳 재정비 해제 탓 사업 부진

오세훈 서울시장이 추석 연휴인 8일 재개발·재건축을 통해 강북 지역에 신도시급 대규모 주택 단지를 만들겠다고 밝혔다. 아울러 그간의 정비사업 추진 부진 책임을 여당 정치인에게 돌리는 작심 발언을 쏟아 냈다.지난달 서울시는 강북구 미아2재정비촉진구역을 규제철폐 1호 사업장으로 선정하고 용적률을 확대해 4003가구를 공급하겠다고 발표한 바 있다.오 시장은 이날 페이스북에 ‘집이 있는 서울, 그 첫 번째 퍼즐은 강북입니다’라는 제목의 글을 올리고 “서울시로 돌아오기 전까지 서울 전역에서 해제된 재정비촉진구역은 전체 319개 사업장 중 105곳인데, 그중 강북 지역이 59곳”이라며 “서울이 혹독한 공급 가뭄 현상을 겪어야 했던 중요한 배경”이라고 했다.이어 강북 지역에서 대다수 의석을 차지했던 더불어민주당을 겨냥해 “더 적극적으로 관심을 가지고 노력했다면 강북 개발의 속도와 성과는 달라졌을 것”이라며 “강북 유권자의 선택을 받았던 많은 정치인이 통렬히 반성해야 한다”고 강조했다.미아2구역은 2010년 정비구역으로 지정됐지만 15년 동안 답보 상태였다. 오 시장은 “강북의 변화는 단순한 주택 공급이 아니다. 미니신도시급 대규모 주택단지의 출현이자 강북 전성시대를 이끌 첫 신호탄”이라고 의미를 부여했다.아울러 “서울시는 마른 수건을 쥐어짜는 심정으로 조금이라도 더 많이 주택을 공급하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “추석 연휴 동안에도 머릿속에 지도를 펼쳐 놓고 ‘어디서 주택 공급의 속도를 낼 수 있을까’ 고민하고 있다”고 덧붙였다.