산업통상부·주요 기업, AI팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의 개최

김정관 산업통상자원부 장관과 주요 기업 참석자들이 1일 서울 중구 더플라자 호텔 그랜드볼룸에서 열린 AI팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의에서 기념촬영을 하고 있다. 2025.10.1 이지훈 기자
김정관 산업통상자원부 장관이 1일 서울 중구 더플라자 호텔 그랜드볼룸에서 열린 AI팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의에서 축사를 하고 있다. 2025.10.1 이지훈 기자
김정관 산업통상자원부 장관 등 참석자들이 1일 서울 중구 더플라자 호텔 그랜드볼룸에서 열린 AI팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의에서 기업 AI팩토리 사례 소개를 듣고 있다. 2025.10.1 이지훈 기자
김정관 산업통상자원부 장관이 1일 서울 중구 더플라자 호텔 그랜드볼룸에서 열린 AI팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의에서 축사를 하고 있다. 2025.10.1 이지훈 기자
김정관 산업통상자원부 장관과 주요 기업 관계자들이 참석한 가운데 1일 서울 중구 더플라자 호텔 그랜드볼룸에서 AI팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의가 열리고 있다.
올해 AI팩토리 선도사업에는 삼성전자, 현대자동차, LG전자, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK에너지, 삼성중공업, 한화시스템, LS전선, HD현대중공업, 농심 등 업계 대표기업들이 참여한다.
산업통상자원부는 현재 102개인 AI팩토리 선도사업 수를 2030년까지 500개 이상으로 확대할 예정이라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지