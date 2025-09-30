김혜경 여사, ‘이석증’으로 한일 정상 만찬 행사 불참

이시바 여사, 김 여사 쾌유 바란다는 뜻 전해와

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 30일 이석증을 진단받았다고 대통령실이 밝혔다. 김 여사는 이날 부산에서 예정된 한일 정상회담 만찬 행사와 ‘백신 과학 외교의 날’ 행사 등에 불참하게 됐다.박상민 대통령 주치의는 이날 대통령실 브리핑에서 “어제 저녁, 김 여사가 갑작스러운 어지럼증을 호소해서 관저를 방문해 진료를 시행했다”며 “어지럼증 원인을 확인하기 위한 전문 검사를 시행하여, 오른쪽 귓속 돌(이석)의 이상으로 생기는 양성 발작성 체위성 현훈(이석증)임을 확인했다”고 밝혔다.이에 박 주치의는 돌을 제자리에 돌려놓는 치료를 시행했고, 약물 처방 및 안정을 취하도록 했다고 설명했다. 박 주치의는 “증상은 많이 개선됐지만 여전히 어지럼증이 남아 낙상 예방을 위해 며칠 간 안정을 취하기로 했다”면서 “보통 이석증은 회복돼도 2∼3일 정도 안정하는 것을 일반적으로 권고한다”라고 했다.그러면서 그는 “이석증은 치료 이후에도 머리를 움직이지 않는 안정적인 생활을 유지해야 한다”면서 “오늘 김 여사가 한일 정상회담 일정을 수행할 수 없게 됐다”고 덧붙였다.이후 강유정 대통령실 대변인은 서면 브리핑에서 “김 여사는 오후로 예정된 이시바 시게루 일본 총리 내외 방한에 따른 일정도 참석하지 못하게 돼 일본 측에 정중히 양해를 구했다”며 “이시바 여사는 김 여사의 쾌유를 바란다는 뜻을 전해왔다”고 했다.이어 강 대변인은 “오늘 오전 10시부터 11시까지 국제백신연구소에서 ‘백신 과학외교의 날’ 행사를 개최하고 김 여사 ‘국제백신연구소한국후원회 제6대 명예회장 추대식’을 진행할 예정이었다”며 “어제 IVI 사무총장, IVI 한국후원회장, IVI 회원국 외교사절 등 IVI 임직원 및 후원회 임원, 관련 학계 및 백신업계 대표, 각종 후원기관 대표 등 참석자들에게 불가피한 일정 연기를 알리고 양해를 구했다”고 했다.