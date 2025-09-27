‘트럼프 행차시다’…“한국 대통령도 길바닥 갇혀” (영상)

방금 들어온 뉴스

‘트럼프 행차시다’…“한국 대통령도 길바닥 갇혀” (영상)

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-09-27 12:01
수정 2025-09-27 13:18
이미지 확대
유엔총회 기간 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령과 의전·수행단의 이동이 도널드 트럼프 미국 대통령 차량 행렬을 우선한 뉴욕경찰의 교통 통제에 가로 막혀 있다. 2025.9.25 엑스
유엔총회 기간 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령과 의전·수행단의 이동이 도널드 트럼프 미국 대통령 차량 행렬을 우선한 뉴욕경찰의 교통 통제에 가로 막혀 있다. 2025.9.25 엑스
유엔총회 기간 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령과 의전·수행단의 이동이 도널드 트럼프 미국 대통령 차량 행렬을 우선한 뉴욕경찰의 교통 통제에 가로 막혀 있다. 2025.9.25 엑스
유엔총회 기간 미국 뉴욕을 방문했다가 도널드 트럼프 미국 대통령 차량 행렬을 우선한 뉴욕경찰의 교통 통제에 발이 묶였던 이재명 대통령과 의전·수행단이 다시 이동하고 있다. 2025.9.25 엑스
유엔총회 기간 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령과 의전·수행단의 이동이 도널드 트럼프 미국 대통령 차량 행렬을 우선한 뉴욕경찰의 교통 통제에 가로 막혔다. 사진은 얼마 후 도착한 트럼프 행렬. 2025.9.25 엑스
유엔총회 기간 미국 뉴욕을 방문했다가 ‘트럼프 행차’에 이동이 제한됐던 세계 정상들의 모습이 잇따라 공개된 가운데, 이재명 대통령도 한때 뉴욕 한복판에 발이 묶였다고 동유럽 미디어 ‘넥스타’가 25일(현지시간) 전했다.

최근 소셜미디어(SNS)에는 뉴욕의 한 거리에 잠시 멈춰 선 이 대통령과 경호원 등 의전·수행단 모습이 공유됐다.

뉴욕 경찰의 교통 통제에 동선이 막힌 이 대통령과 수행단은 바리케이드가 처진 건널목 앞에 정지 후 우두커니 대기 중이었다. 경호 인력들은 경찰과 심각하게 대화하기도 했다.

영상 촬영자는 “경호 인력들이 행복해 보이진 않는다. 국가 정상들이 길바닥에서 서성이는 건 오직 뉴욕에서만 볼 수 있을 것”이라고 했다.

이후 동선을 확보한 수행단이 이 대통령과 빠른 걸음으로 이동하는 모습을 보여주며 “그들(경호 인력)이 마침내 이 대통령을 여기서 나갈 수 있도록 했다”라고 설명했다.

트럼프 대통령의 차량은 이 대통령이 도보로 이동한 뒤 나타났다.

영상 촬영자는 “그 후 5분 뒤에 트럼프의 차량 행렬이 도착했다”며 차에 탄 트럼프 대통령이 지나가는 모습을 이어 공개했다.

이 대통령의 옷차림 등을 볼 때, 이 장면은 지난 23일 유엔총회 기조연설 일정 전후 촬영된 것으로 추정된다.

이와 관련해 넥스타는 “마크롱 대통령(프랑스)과 에르도안 대통령(튀르키예)에 이어 경찰이 이재명 대통령의 이동을 막았다”라고 짚었다.

실제로 앞서 22일 마크롱 프랑스 대통령은 유엔총회 연설 후 이동하려다 트럼프 행차에 따라 통행이 제한됐다.

마크롱 대통령은 “프랑스 영사관에 갈 거다” “(트럼프 대통령이 탄) 차가 안 보이면 바로 지나가도 되느냐”며 뉴욕 경찰과 직접 담판에 나서기도 했다.

하지만 예외는 없었고, 마크롱 대통령은 “당신 때문에 막힌 도로에 있다”라며 트럼프 대통령에게까지 전화를 걸었으나 ‘구제’받지 못했다.

22일(현지시간) 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문했다가 도널드 트럼프 미국 대통령 차량 행렬을 위한 교통 통제에 발이 묶인 에마뉘엘 마크롱 대통령이 뉴욕경찰과 담판을 짓고 있다. 2025.9.24 abc뉴욕 화면
22일(현지시간) 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문했다가 도널드 트럼프 미국 대통령 차량 행렬을 위한 교통 통제에 발이 묶인 에마뉘엘 마크롱 대통령이 뉴욕경찰과 담판을 짓고 있다. 2025.9.24 abc뉴욕 화면


22일(현지시간) 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문했다가 도널드 트럼프 미국 대통령 차량 행렬을 위한 교통 통제에 발이 묶인 에마뉘엘 마크롱 대통령이 트럼프 대통령과 전화통화하는 모습. 2025.9.24 abc뉴욕 화면
22일(현지시간) 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문했다가 도널드 트럼프 미국 대통령 차량 행렬을 위한 교통 통제에 발이 묶인 에마뉘엘 마크롱 대통령이 트럼프 대통령과 전화통화하는 모습. 2025.9.24 abc뉴욕 화면
권윤희 기자
