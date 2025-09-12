혁신당 비대위원장 된 조국… 성비위 사태 재차 사과

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

혁신당 비대위원장 된 조국… 성비위 사태 재차 사과

김서호 기자
김서호 기자
입력 2025-09-12 00:59
수정 2025-09-12 00:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“피해 회복·재발 방지 서두르겠다”

이미지 확대
조국 조국혁신당 비상대책위원장. 연합뉴스
조국 조국혁신당 비상대책위원장.
연합뉴스


조국 조국혁신당 비상대책위원장이 11일 “다시 한번 당을 대표해서 피해자분들께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

조 위원장은 이날 비대위원장으로 선출된 직후 입장문을 내고 “모든 것을 피해자와 국민 눈높이에 진실하게 맞추겠다”며 이같이 말했다.

조 위원장은 “창당 때보다 더 무거운 마음으로 당무위원회 결정을 받아들인다. 당의 위기는 전적으로 제 부족함 탓”이라며 “피해 회복과 재발 방지를 위한 피해자 지원 등 제도적 정비를 서두르겠다”고 했다. 또 “강미정 전 대변인의 탈당이 너무나 아프다”면서 “당이 돌아오고 싶은 공동체가 되도록 할 수 있는 노력을 끝까지 다하겠다”고 했다.

조국혁신당은 이날 오후 국회에서 당무위원회를 열고 찬반 투표를 통해 ‘조국 비대위원장’ 선출을 의결했다. 서왕진 조국혁신당 원내대표는 당무위 직후 “조국 혁신정책연구원장에 대한 비대위원장 선출을 위한 찬반 투표를 진행했고, 그 결과 압도적 다수 찬성으로 선출됐다”며 “이후 비대위 구성을 위해 논의한 결과, 선출된 비대위원장에게 우선 권한을 위임하는 것으로 결정했다”고 전했다.

서 원내대표는 “향후 비대위원 구성과 활동함에 있어 피해자에 대한 보호 및 위로, 지원 조치를 신속히 진행하고 국민 시각에서 당을 쇄신하고 노력해 나갈 것에 대한 다양한 당부가 있었다”고 말했다.



서 원내대표는 비대위원 구성과 관련해 “아무래도 당 외부 인사들이 많이 참여하지 않을까 예상하고 있다”며 “(이번) 주말까지 비대위원 구성을 완료하고, 월요일(15일)부터 비대위로 가동하지 않을까 생각한다”고 했다.
김서호 기자
2025-09-12 8면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로