조국, ‘장래 정치 지도자 선호도’ 1위에 “그런데 신경 쓸 상황 아냐”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

조국, ‘장래 정치 지도자 선호도’ 1위에 “그런데 신경 쓸 상황 아냐”

김헌주 기자
김헌주 기자
입력 2025-09-19 16:11
수정 2025-09-19 16:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

한국갤럽 장래 지도자 선호도 조사 발표
조국 8%, 장동혁 7%, 정청래·이준석 4%
조국 “당의 쇄신에 모든 걸 집중할 생각”
정당대표 만남 계획에 “의전할 상황 아냐”

이미지 확대
조국 조국혁신당 비상대책위원장이 19일 국회 의원회관에서 열린 조국혁신당 직장 내 괴롭힘 및 성희롱, 성폭력 예방교육에 참석하고 있다. 뉴시스
조국 조국혁신당 비상대책위원장이 19일 국회 의원회관에서 열린 조국혁신당 직장 내 괴롭힘 및 성희롱, 성폭력 예방교육에 참석하고 있다. 뉴시스


조국 조국혁신당 비상대책위원장은 19일 한국갤럽의 ‘장래 정치 지도자 선호도’ 조사에서 1위를 차지한 것과 관련해 “저나 저희 당은 그런데 신경을 쓸 상황이 아니다”고 밝혔다.

조 위원장은 이날 국회에서 조국혁신당 의원 및 당직자를 대상으로 한 ‘직장 내 괴롭힘 및 성희롱·성폭력 예방 교육’이 끝난 뒤 기자들과 만나 “그건 그냥 시범 삼아 한 것 같다”며 “지금은 이재명 정부 100일 갓 지났고, 이재명 정부의 성공이 모든 것의 중심”이라고 말했다. 그러면서 “당의 쇄신에 모든 걸 집중할 생각”이라고 했다.

이미지 확대
조국 조국혁신당 비상대책위원장이 19일 국회 의원회관에서 열린 조국혁신당 직장 내 괴롭힘 및 성희롱, 성폭력 예방교육에 참석하고 있다. 뉴시스
조국 조국혁신당 비상대책위원장이 19일 국회 의원회관에서 열린 조국혁신당 직장 내 괴롭힘 및 성희롱, 성폭력 예방교육에 참석하고 있다. 뉴시스


이날 발표된 한국갤럽 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참고) 결과, 조 위원장은 장래 정치 지도자 선호도에서 8%를 얻어 1위를 차지했다. 이어 장동혁 국민의힘 대표 7%, 정청래 더불어민주당 대표와 이준석 개혁신당 대표 각 4%를 기록했다. 김민석 국무총리와 한동훈 전 국민의힘 대표·김문수 전 국민의힘 대선후보는 각 3%, 오세훈 서울시장은 1%로 뒤를 이었다.

조 대표는 성 비위 사건 피해를 호소하며 탈당한 강미정 전 대변인이 최근 페이스북을 통해 ‘2차 가해 대응은 감감무소식’이라고 당을 비판한 것과 관련해선 “아직 저희가 부족한 게 많구나 느꼈다. 그분의 걱정, 우려를 해소하기 위해 더욱 노력하겠다. 꾸준히 갈 생각”이라고 말했다.

당에서 신설하기로 한 ‘2차 가해 및 가짜뉴스 대응단’을 언급하며 “다음주 월요일 1차 행동이 있을 것이다. 그런 계획을 차례차례 단호하게 진행할 생각”이라고 전했다.
thumbnail - 배너

우원식 국회의장을 비롯해 정당 대표들과의 만남 계획에 대해선 “의전을 할 상황이 전혀 아니다”면서 “여기에 집중해야 한다”고 했다.
김헌주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로