정청래 만난 文 “개혁 과제 제대로 해낼 듯”… 조국 사면 언급은 안 해

文 “지방선거 TK서도 변화 기대”

정 “무너진 남북 협력 복원하겠다”

盧 묘역 참배·헌화 땐 울먹이기도

이미지 확대 정청래, 文 전 대통령 예방 더불어민주당 정청래(오른쪽) 대표를 비롯한 당 지도부가 7일 경남 양산시 평산마을을 찾아 문재인(왼쪽) 전 대통령을 예방하고 있다. 정 대표는 문 전 대통령과 내년 지방선거 등을 주제로 50분가량 환담했다.

더불어민주당 제공 닫기 이미지 확대 보기 정청래, 文 전 대통령 예방 더불어민주당 정청래(오른쪽) 대표를 비롯한 당 지도부가 7일 경남 양산시 평산마을을 찾아 문재인(왼쪽) 전 대통령을 예방하고 있다. 정 대표는 문 전 대통령과 내년 지방선거 등을 주제로 50분가량 환담했다.

더불어민주당 제공

2025-08-08 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래 더불어민주당 대표가 7일 취임 후 처음으로 경남 양산시 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방하고 내년 지방선거, 개혁 과제 완수 등에 대해 대화를 나눴다. 관심을 모은 조국 전 조국혁신당 대표의 사면과 관련된 언급은 따로 없었다.문 전 대통령은 이날 50분가량 진행된 정 대표와의 환담에서 “이번에 처음으로 안정적으로 정권을 출범시켜 여러 개혁 과제를 빠르게 제대로 해낼 수 있을 것 같다”며 “잘해 달라”고 당부했다고 권향엽 대변인이 전했다. ‘개혁 당대표’를 앞세운 정 대표가 높은 지지율로 당대표 선거에서 승리한 것을 축하하며 3대 개혁(검찰·언론·사법개혁) 추진에 힘을 실어 준 것으로 풀이된다.문 전 대통령은 이어 “부울경(부산·울산·경남) 지역도 매우 고무적인데 그런 부분들을 잘하면 내년 지방선거에서 TK(대구·경북)에서도 변화가 있을 수 있겠다”고 격려했다. 이에 정 대표는 문 전 대통령에게 “지금까지 뵌 것 중에 가장 목소리가 크시다. 편하신 것 같다”고 말을 건넸다. 그러면서 “대통령이 계실 때는 평양도 다녀오시고 남북 교류와 협력이 많았는데 지난 3년간 그런 토양이 많이 무너져 아쉽다”며 남북 관계를 잘 복원하겠다는 의사를 전했다. 또 “국가보훈정책특별위원회를 만들어 애국자를 기리는 보훈 사업을 잘하겠다”고 말했다.정 대표는 문 전 대통령을 예방하기 전 경남 김해시 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다. 노 전 대통령의 비석인 너럭바위 앞에서 신발을 벗고 헌화하며 연신 울먹인 정 대표는 이후 방명록에 “노무현 대통령님! 정청래입니다. 잘하겠습니다”라고 적었다.정 대표는 권양숙 여사를 예방한 자리에서는 과거 노사모(노무현을 사랑하는 사람들의 모임) 출신 정치인들이 지방의원 등으로 활약하고 있다며 권 여사로부터 선물받은 대통령 기념 시계를 주제로 대화하기도 했다. 정 대표가 “그때 그 시계를 아직도 차고 다니는데 매년 5분씩 늦어져서 고쳤더니 2년 전부터 시계가 잘 맞는다”고 하자 권 여사는 “시간을 제때 맞춰 일을 제대로 잘하라”고 덕담했다.