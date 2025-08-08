정청래 만난 文 “개혁 과제 제대로 해낼 듯”… 조국 사면 언급은 안 해

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

정청래 만난 文 “개혁 과제 제대로 해낼 듯”… 조국 사면 언급은 안 해

김서호 기자
김서호 기자
입력 2025-08-08 00:14
수정 2025-08-08 00:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

文 “지방선거 TK서도 변화 기대”
정 “무너진 남북 협력 복원하겠다”
盧 묘역 참배·헌화 땐 울먹이기도

이미지 확대
정청래, 文 전 대통령 예방
정청래, 文 전 대통령 예방 더불어민주당 정청래(오른쪽) 대표를 비롯한 당 지도부가 7일 경남 양산시 평산마을을 찾아 문재인(왼쪽) 전 대통령을 예방하고 있다. 정 대표는 문 전 대통령과 내년 지방선거 등을 주제로 50분가량 환담했다.
더불어민주당 제공


정청래 더불어민주당 대표가 7일 취임 후 처음으로 경남 양산시 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방하고 내년 지방선거, 개혁 과제 완수 등에 대해 대화를 나눴다. 관심을 모은 조국 전 조국혁신당 대표의 사면과 관련된 언급은 따로 없었다.

문 전 대통령은 이날 50분가량 진행된 정 대표와의 환담에서 “이번에 처음으로 안정적으로 정권을 출범시켜 여러 개혁 과제를 빠르게 제대로 해낼 수 있을 것 같다”며 “잘해 달라”고 당부했다고 권향엽 대변인이 전했다. ‘개혁 당대표’를 앞세운 정 대표가 높은 지지율로 당대표 선거에서 승리한 것을 축하하며 3대 개혁(검찰·언론·사법개혁) 추진에 힘을 실어 준 것으로 풀이된다.

문 전 대통령은 이어 “부울경(부산·울산·경남) 지역도 매우 고무적인데 그런 부분들을 잘하면 내년 지방선거에서 TK(대구·경북)에서도 변화가 있을 수 있겠다”고 격려했다. 이에 정 대표는 문 전 대통령에게 “지금까지 뵌 것 중에 가장 목소리가 크시다. 편하신 것 같다”고 말을 건넸다. 그러면서 “대통령이 계실 때는 평양도 다녀오시고 남북 교류와 협력이 많았는데 지난 3년간 그런 토양이 많이 무너져 아쉽다”며 남북 관계를 잘 복원하겠다는 의사를 전했다. 또 “국가보훈정책특별위원회를 만들어 애국자를 기리는 보훈 사업을 잘하겠다”고 말했다.

정 대표는 문 전 대통령을 예방하기 전 경남 김해시 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다. 노 전 대통령의 비석인 너럭바위 앞에서 신발을 벗고 헌화하며 연신 울먹인 정 대표는 이후 방명록에 “노무현 대통령님! 정청래입니다. 잘하겠습니다”라고 적었다.

정 대표는 권양숙 여사를 예방한 자리에서는 과거 노사모(노무현을 사랑하는 사람들의 모임) 출신 정치인들이 지방의원 등으로 활약하고 있다며 권 여사로부터 선물받은 대통령 기념 시계를 주제로 대화하기도 했다. 정 대표가 “그때 그 시계를 아직도 차고 다니는데 매년 5분씩 늦어져서 고쳤더니 2년 전부터 시계가 잘 맞는다”고 하자 권 여사는 “시간을 제때 맞춰 일을 제대로 잘하라”고 덕담했다.
김서호 기자
2025-08-08 3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로