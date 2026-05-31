서명숙이 남긴 놀멍 쉬멍 걷는 길… 시속 3㎞로 행복 97% 채우는 길[월요인터뷰]

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안은주 제주올레 대표

이미지 확대 안은주 제주올레 대표가 지난 29일 올레길 서귀포시 7코스 시작점이자 제주올레 여행자센터의 지도 앞에서 포즈를 취하고 있다.

제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 안은주 제주올레 대표가 지난 29일 올레길 서귀포시 7코스 시작점이자 제주올레 여행자센터의 지도 앞에서 포즈를 취하고 있다.

제주 강동삼 기자

이미지 확대 제주올레는 2022년 스페인 갈리시아주 및 산티아고순례자협회와 ‘제주올레·산티아고 우정의 길’ 협약을 맺고 공동 완주제를 도입했다. 사진은 스페인 산티아고 몬테 도 고조로 협약을 맺으러 갔을 당시 안 대표(왼쪽)와 서명숙 이사장.

제주올레 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주올레는 2022년 스페인 갈리시아주 및 산티아고순례자협회와 ‘제주올레·산티아고 우정의 길’ 협약을 맺고 공동 완주제를 도입했다. 사진은 스페인 산티아고 몬테 도 고조로 협약을 맺으러 갔을 당시 안 대표(왼쪽)와 서명숙 이사장.

제주올레 제공

이미지 확대 안은주 제주올레 대표가 지난 25일 서명숙 이사장 49재 추모걷기대회에서 일본 미야기 올레 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 안은주 제주올레 대표가 지난 25일 서명숙 이사장 49재 추모걷기대회에서 일본 미야기 올레 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

제주 강동삼 기자

이미지 확대 안은주 제주올레 대표가 25일 고(故) 서명숙 이사장의 49재를 맞아 마련된 추모걷기대회 6코스 시작점 인근에서 올레길을 안내하는 화살표 표식 앞에서 포즈를 취하고 있다.

제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 안은주 제주올레 대표가 25일 고(故) 서명숙 이사장의 49재를 맞아 마련된 추모걷기대회 6코스 시작점 인근에서 올레길을 안내하는 화살표 표식 앞에서 포즈를 취하고 있다.

제주 강동삼 기자

이미지 확대 2023년 제주올레길을 추진하기 위해 안은주 제주올레 대표와 고 서명숙이사장이 괌에 갔을 때 찍은 사진.

(사)제주올레 제공 닫기 이미지 확대 보기 2023년 제주올레길을 추진하기 위해 안은주 제주올레 대표와 고 서명숙이사장이 괌에 갔을 때 찍은 사진.

(사)제주올레 제공

이미지 확대 안은주 제주올레 대표가 29일 서귀포시 7코스 시작점이자 제주올레 여행자센터 앞 선물가게인 별책부록 앞 몽골올레 홍보포스터 앞에서 포즈를 취하고 있다.

제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 안은주 제주올레 대표가 29일 서귀포시 7코스 시작점이자 제주올레 여행자센터 앞 선물가게인 별책부록 앞 몽골올레 홍보포스터 앞에서 포즈를 취하고 있다.

제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주올레 안은주 대표가 고 서명숙 이사장의 49재 추모걷기에서 올레길의 의미를 되짚었다. 올레는 렌터카 중심 관광을 머무는 제주로 바꾼 길이며, 걷는 속도에서 행복과 치유를 찾게 하는 K트레일의 출발점이라고 강조했다. 서명숙 49재 추모걷기, 500명 함께한 올레 6코스

렌터카 관광을 머무는 제주로 바꾼 제주올레 유산

시속 3㎞ 걷기, 행복과 치유를 키우는 여행 철학

2026-06-01 14면

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“재기재기 와리지 말앙 꼬닥꼬닥 걸으라게(빨리빨리 서둘지 말고 천천히 걸어라)”.제주올레 서명숙 이사장은 생전 “가득 채우고, 빨리 승진하고, 양손 가득 물건을 움켜쥔 삶만이 행복은 아니다”고 입버릇처럼 말하며 올레길을 걸을 때만큼은 속도를 늦추고, 길 위에서 스스로의 삶을 천천히 돌아보라고 조언하곤 했다.지난 25일 봄비가 추적추적 내리는 가운데 서귀포 서복공원 잔디광장에선 인디 뮤지션 마담샹송이 부르는 에디트 피아프의 ‘라비앙 로즈(장밋빛 인생)’ 노래가 비를 타고 흐르고 있었다. 지난 4월 7일 68세로 별세한 서 이사장이 가장 사랑했던 노래였다.고인의 49재를 맞아 열린 추모걷기 행사에서 안은주(56) 제주올레 대표는 추도사를 읽다 끝내 말을 잇지 못했다. 그는 “이 노래만 나오면 고인이 춤추는 장면이 생각난다”며 한동안 침묵했다. 이어 “오늘은 걸으면서 자기 생각을 많이 해달라는 의미로 비를 뿌리는 것 같다”며 “비 오는 날 걸으면 눈물이 안 보이니까. 빗물인지 눈물인지 모르게…”라고 눈시울을 붉혔다.안 대표는 “고인이 남긴 길을 앞으로 어떻게 이어갈지 함께 고민해주셨으면 한다”며 “생전에 ‘앞으로 힘들어서 어떡하냐’고 걱정했지만 저는 그렇게 생각하지 않는다. 여러분과 함께라면 제주올레길은 더 오래, 더 단단하게 이어질 것이라 믿는다”고 전했다.추모걷기에는 국내외에서 모인 500여명의 올레꾼들이 함께했다. 참가자들은 고인이 가장 사랑했던 제주올레 6코스를 역방향으로 걸으며 각자의 인연을 추억했다. 서울신문은 이날 안 대표와 동행하며 고인이 남긴 제주올레의 의미를 함께 되짚어봤다.-추모걷기를 마련한 까닭은.“여전히 고인을 그리워하는 분들이 많다. 서귀포 솔동산에서 태어난 고인이 즐겨 걸었던 올레 6코스를 함께 걸으며 추억하고 싶었다. 드레스코드도 ‘서명숙처럼 두건이나 액세서리를 하자’로 정했다. 그는 늘 꿈꾸는 여자였다. 2007년 길이 시작돼 2022년 27개 코스 437㎞가 완성되기까지, 어느 길 하나 그의 추억이 없는 곳이 없다. 그는 사무실보다 길 위에 있던 나날이 더 많았다. ‘장밋빛 인생’처럼 열정적으로 살았던 분이다.”-고인과의 인연은.“언론계(시사저널) 선후배 사이다. 근데 선배가 먼저 회사를 그만두고 사비 털며 길을 내고 있었다. 후원 시스템을 만들어야 한다고 잔소리했더니 ‘그럼 네가 와서 해’하더라. 2008년 9월, 넉 달만 도와줄 생각으로 휴직계를 내고 제주에 내려왔다. 막상 와보니 삽질하며 자원봉사 하는 사람은 넘쳐나는데 행정 실무를 할 사람이 없었다. 그러다 ‘내 인생에서 의미 있는 일이겠구나’ 싶어 결국 제주도 천국에 눌러앉았다.”-고인은 어떤 사람인가.“가까이서 그를 본 사람들은 다 알 것이다. 고인은 ‘표리동동(表裏同同)’ 했다. 초등학교 성적표를 봤는데 선생님 의견란에도 ‘하기 싫은 일은 죽어도 안 한다’라고 쓰여 있을 정도였다. 특히 돈이나 숫자에는 약해 재정 업무는 대부분 제가 맡았다(웃음). 하지만 사람 이야기는 정말 잘 들었다. 자신을 ‘제주 날씨를 닮은 팔랑귀’라고 했을 만큼 늘 귀를 열어뒀다. 무엇보다 밀어붙이는 추진력과 결단력은 혀를 내두른다. 437㎞의 길을 아무나 완성할 수 있는 길이 아니다. 제주 관광 지도를 바꾼 혁명 같은 길이다.”-최근 ‘머무는 제주’를 위한 체험형 콘텐츠가 생겨나고 있는데 올레길이 시초가 아닌가 싶다.“예전 제주 관광이 ‘2박 3일 렌터카 여행’이었다면 제주올레는 오래 머무는 여행 문화를 만들었다. 올레길만 따라 걸어도 한 달이 걸릴 정도다. 한달살이, 일년살이 문화가 유행하게 된 계기다. 점으로 흩어져 있던 제주 자연과 마을을 ‘선’으로 연결한 것이 제주올레의 가장 큰 역할이다. 길은 반드시 마을을 지나도록 설계했다. 여행객들이 물도 사고 밥도 먹으며 지역과 이어지길 원했다. 마을들은 여행객을 위해 체험 행사와 특산품을 만들며 변화를 시작했다. 결국 올레길의 가장 큰 풍경이자 미덕은 사람이 만드는 풍경이다.”-올레길을 처음 낼 때 원칙이 ‘포크레인도, 중장비도 쓰지 않는다’였다는데.“포크레인 공사가 이 길에 필요하지 않았다. 사람이 걸을 수만 있게 풀을 베고 표식하고 길을 낸 거다. 고인은 도시 사람들이 원래 있던 자연, 원래 있던 문화를 보러 오는 거라고 했다. 때론 하늘에서 도와줬다. 8코스 해병대길, 13코스 특전사길은 그들이 없었다면 해내지 못했을 것이다.”-49재 앞두고 일본 미야기올레를 다녀왔다던데. 올레길을 만들 때 기준은.“올레 시작·종착점의 대중교통 접근성부터 마을 콘텐츠, 아름다운 풍광, 역사성, 길의 연결성 등을 두루 살핀다. 이번 미야기올레 자오코스는 온천 마을에서 시작해 코케시 인형 장인 마을, 숲길과 농로, 목초지 농장 체험까지 자연스럽게 이어지는 매력적인 길이었다. 무엇보다 2011년 동일본 대지진 이후 침체한 지역을 살리기 위해 지역 의원들이 직접 나서서 조성하면서 빠르게 자리 잡고 있다.”-우리가 거꾸로 배워야 할 것 같다.“제주도도 해외 홍보와 안내소 운영 등을 지원하고 있지만 제주올레를 더 적극적으로 활용하지 못하고 있는 점은 아쉽다. 스페인 산티아고 순례길은 일 년에 100㎞를 걷는 숫자가 40만 명에 달한다. 걷는 사람이 머무는 관광을 만들고 있는 셈이다. 제주올레 역시 일주일, 한 달 살기 같은 체류형 관광으로 스며들게 하는 힘이 충분하다. 제주올레는 K콘텐츠의 대표주자이고 K트레일의 산파 역할을 했다. 도가 나서서 해외 도보 여행자 대상 글로벌 홍보마케팅을 하면 ‘머무는 제주’는 자연적으로 될 것이다. 제주올레를 적극 이용해달라.”-제주연구원은 제주올레의 경제적 가치가 1조 원이 넘는다고 분석했다.“제주올레의 가치는 그런 숫자가 말해주는 것보다 제주올레가 바꿔 놓은 대한민국의 여행 문화, ‘놀멍 쉬멍 걸으멍’하는 라이프 스타일의 변화에 있다. 먼저 걸은 사람이 나중에 걸을 사람을 위해 봉사하고 후원하는 문화 같은 것들이라고 생각한다.”-제주올레의 미래는.“고인은 올레길이 행복한 종합병원이라고 했다. 나 역시 같은 생각이다. 걸으면 몸과 마음이 치유되고 위안된다. 그래서 미래 세대들도 길을 걸으며 스스로를 돌아보는 시간을 가졌으면 한다. 제주올레가 3년 전부터 어린이 걷기 축제를 여는 이유다. 지난해에는 부모와 아이가 함께 100㎞를 완주하면 상품권을 주는 프로모션을 진행했다. 5분 만에 마감됐다. 서귀포시 70가구, 제주시 150가구가 참가했다. 부모와 얘기하면서 걷는 동안 그들은 저절로 ‘디지털디톡스(디지털기기 휴식)’가 됐다.”-아이들이 걷기 힘든 코스도 있지 않나.“무슨 소리냐. 최연소 완주자가 5살이다. 엄마가 사춘기에 접어든 초등학교 5학년 아들을 철들라는 취지로 일부러 데려왔는데 5살 딸이 함께 완주했다. 최고령 완주자는 95세다. 나이는 중요하지 않다. 아직 안 걸어봤다면 도전하라. 세계 어떤 길보다 만만한 길이다.”-걷다 보면 안 보이던 것들이 보인다.“‘백문이불여일보’다. 난, 개인적으로 어제 걸은 길을 가장 좋아한다. 걸을 때마다 새롭다. 그래서 100번 이상 걷는 ‘뚜벅이’들이 생겨난 것 같다. 천천히 걷는 여행의 속도는 시속 3㎞다. 속도와 행복은 반비례한다. 시속 3㎞ 걸으면 97%의 행복을 건진다. 시속 60㎞ 자동차에선 40%밖에 못 건진다. 걸어야만 보이는 것, 걸어야만 만나는 것들이 있다.”-제주올레길이 대중적으로 사랑받을 수 있었던 이유는.“여자의 마음을 사로잡았기 때문이다. 전원주택에도 살고 싶지만 백화점도 가야 하는 여성의 심리를 올레가 충족시켜줬다. 자연 속을 걷다가도 힘들면 쉬어갈 카페가 있고, 필요하면 택시를 부르는 편안함이 있다. 무엇보다 제주도는 ‘지구의 축소판’이라 불릴 만큼 한라산과 중산간, 해안가마다 풍경과 식생이 모두 다르다. 제주올레는 단순히 걷는 길이 아니라 오감을 만족시키는 길이다.”-사람은 걸을 때 가장 빨리 마음을 여는 것 같다.“맞다. 걷다가 사람을 만나면 먼저 인사하게 된다. 리더십 특강 때 그래서 접대 걷기를 적극 추천한다. 술, 골프보다 최고의 접대는 걷기다. 같이 걷다 보면 마음의 자물쇠가 풀린다. 누군가와 가까워지고 싶거나 비즈니스에서 상대방의 마음을 얻고 싶다면 함께 걸어보길 권한다. 쉽게 열리지 않던 마음이 열린다.”-올가을 제주올레걷기축제는 고인 없이 치르는데.“올해는 19·20코스에서 열린다. 슬로건은 고인의 마지막 유언이기도 한 “올레길에서 행복하라”다. 단순히 걷는 행사를 넘어 길 위에서 행복을 직접 느끼는 축제로 만들겠다는 의미를 담았다. 이제는 자신만을 위한 걷기를 넘어 이웃과 자연, 지구 공동체를 위한 걷기 문화로 나아가야 한다. 그래서 제주올레의 새로운 미션도 “우리는 걷는다(We Walk)”로 정했다. 기존의 “놀멍 쉬멍 걸으멍”에 “나누멍 꿈꾸멍”을 더해 ‘나’만이 아닌 ‘우리’를 위한 길을 만들자는 뜻이다. 산티아고 순례길처럼 고인이 꿈꾸던 백 년, 천 년 이어질 제주올레의 모습이다.”