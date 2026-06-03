원광전력, 노후 공장 ‘그린 리모델링’ 특화 BIPV 기술 개발 착수

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저비용·경량화로 탄소중립 ‘속도’

이미지 확대 전연수 원광전력 대표. 닫기 이미지 확대 보기 전연수 원광전력 대표.

세줄 요약 원광전력이 KICT 주관 과제에 위탁연구개발기관으로 참여해 노후 공장용 저비용·경량 프리패브 BIPV 지붕 유닛 시스템을 개발했다. 기존 태양광의 구조 보강 부담과 긴 공사 기간을 줄이고, 현장 즉시 설치가 가능한 모듈형 공법으로 에너지 효율과 경제성을 높이는 것이 목표다. 원광전력, 노후 공장 BIPV 지붕 유닛 개발 참여

구조 보강 부담 줄이는 경량·저비용 공법 추진

프리패브 모듈로 현장 설치성·경제성 강화

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원광전력㈜(대표 전연수)가 한국건설기술연구원(KICT) 주관의 ‘노후 공장 그린 리모델링을 위한 저비용·경량화 프리패브 BIPV(Building Integrated Photovoltaic·건물 일체형 태양광) 지붕 유닛 시스템 개발’ 과제에 위탁연구개발기관으로 참여한다고 3일 밝혔다.이번 연구는 노후 산업 시설물의 구조적 한계를 극복하고 에너지 효율을 극대화하는 데 목적을 두고 있다. 기존 태양광 설비는 노후 건축물 적용 시 하중 문제에 따른 별도의 구조 보강 비용 발생과 시공 기간 장기화라는 고질적인 문턱이 존재해 왔다.이에 연구팀은 공장에서 사전 제작한(Prefab) 경량·모듈형 지붕 유닛을 현장에서 즉시 설치하는 혁신적 공법을 도입한다. 이를 통해 시공의 경제성을 확보하고 설치 부담을 획기적으로 낮춘다는 복안이다.참여 기관들은 향후 지붕 유닛의 최적화된 경량 설계 및 저비용 구조화, 프리패브 제작 기술 표준화, 현장 설치 공법 고도화 등 실증 및 성능 검증 전반에 걸쳐 긴밀한 공동 연구를 수행할 예정이다.전연수 원광전력 대표는 “건물일체형 태양광(BIPV) 분야의 기술역량을 확보하고, 노후 산업시설의 친환경 에너지 전환과 탄소중립 실현에 기여할 수 있도록 연구개발에 적극 참여하겠다”고 말했다.