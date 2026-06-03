[씨줄날줄] 월드컵과 테킬라

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2026-06-03 27면

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멕시코는 1968년 올림픽과 1970년 월드컵을 개최하면서 ‘불안정한 나라’에서 ‘현대적으로 발전하는 국가’로 이미지를 바꿔 나갔다. 더불어 두 대회는 테킬라가 ‘멕시칸의 술’에서 ‘세계인의 술’로 떠오르는 계기가 되기도 했다.테킬라는 멕시코 중부 할리스코의 테킬라 마을에서 만들어졌다. 주도 과달라하라에서 멀지 않은 지역이다. 이곳에선 오래전부터 용설란의 일종인 아가베의 수액을 발효시킨 술을 마셨다. 스페인이 정복한 이후 증류기술이 더해지면서 테킬라가 탄생했다고 한다. 최초의 테킬라 증류 시설은 이미 1600년 안팎에 테킬라 마을에 들어섰다는 것이다.멕시코는 1930~1950년대 영화의 황금기를 맞으며 라틴아메리카 최대의 영화 생산국이 됐다. 이 시기 멕시코 영화에서 빠지지 않고 등장한 것이 바로 테킬라였다. 챙이 넓은 모자 솜브레로를 쓰고 말을 타고 다니는 ‘멕시코인다운 멕시코인’ 차로가 나오는 장면엔 테킬라와 마리아치가 빠지지 않았다. 트럼펫과 바이올린, 기타로 이루어진 마리아치가 연주하는 장면은 멕시코의 상징과도 같다. 마리아치도 할리스코주에서 기원했다니 과달라하라는 오늘날 멕시코 전통문화의 수도나 다름없다.멕시코는 이번 월드컵을 계기로 테킬라의 이미지를 그동안의 ‘서민 술’에서 ‘품위 있는 문화상품’으로 높여 가는 데 초점을 맞추고 있다. 월드컵을 앞둔 테킬라 업계의 경쟁도 치열하다고 한다. 할리스코의 전통 브랜드 그란 센테나리오는 ‘축구 국가대표팀 공식 테킬라’로 멕시코축구협회(FMF)와 계약을 맺었다. 조니워커 브랜드의 디아지오도 ‘FIFA 공식 주류 후원사’로 돈 훌리오 테킬라를 홍보한다.‘2026 북중미 월드컵’에 출전하는 한국 축구 국가대표팀이 오는 12일 과달라하라에서 체코와 예선 1차전을 벌인다. 경기를 보면서 ‘과달라하라의 노을’을 상징한다는 ‘테킬라 선셋’을 마셔 봐도 좋겠다. 테킬라 약간에 자몽주스를 섞고 얼음을 채우는 약식으로도 즐길 수 있다.