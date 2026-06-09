SK바이오사이언스, 美 CDC 손잡고 로타바이러스 주사형 백신 개발

라이선스 계약…임상·상업화 목표

라이트재단이 공정 개발 공동투자

이미지 확대 SK바이오사이언스 송도 본사 전경. SK바이오사이언스 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK바이오사이언스 송도 본사 전경. SK바이오사이언스 제공

세줄 요약 SK바이오사이언스가 미 CDC와 주사형 로타바이러스 백신 라이선스 계약을 체결했다. 국내 첫 협력 사례로, CDC의 불활화 백신 기술을 도입해 생산성 향상 공정을 개발한다. 이후 임상·허가·상업화까지 추진하며 연구비는 라이트재단과 공동 투자한다. 미 CDC와 주사형 로타바이러스 백신 계약 체결

불활화 후보물질 도입, 생산성 공정 개발 추진

임상·허가·상업화 및 라이트재단 공동 투자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SK바이오사이언스는 주사형 로타바이러스 백신 개발을 위해 미국 CDC(질병통제예방센터)와 라이선스 계약을 체결했다고 9일 밝혔다. 이 회사가 미 CDC와 라이선스 계약을 체결한 것은 이번이 처음이며, 국내에서도 매우 드문 사례다.이번 계약으로 SK바이오사이언스는 CDC가 보유한 주사형 로타바이러스 백신 후보물질의 기술을 도입해 생산성 향상을 위한 공정을 개발한다. 공정 개발에 성공한 후에는 후속 임상 및 허가 절차를 진행하고 상업화까지 수행하게 된다.앞서 CDC는 주사형 불활화 로타바이러스 백신 기술을 개발해 임상 1상을 진행해왔다. SK바이오사이언스는 해당 기술을 빠르게 국내에 도입하고, 효능 향상과 비용 절감을 동시에 달성할 수 있는 생산 공정 구축과 임상 및 상업화 단계까지 진입할 계획이다.공정 개발에 따른 연구비는 라이트재단과 공동으로 투자한다. 라이트재단은 게이츠재단과 우리 정부, 국내 생명과학 기업이 공동 출자해 설립한 최초의 민관 협력 비영리 재단으로, 중저소득국가의 감염병 부담 해소를 위해 연구개발(R＆D)을 지원하고 있다. SK바이오사이언스는 지난해 6월 라이트재단과 해당 로타바이러스 백신의 공정 연구개발비 지원 협약을 체결한 바 있다.로타바이러스는 5세 이하 어린이들에게 심각한 설사와 탈수를 유발하는 대표적 감염병이다. 미국 존스 홉킨스대의 연구에 따르면 전 세계 소아 사망 원인의 약 24.4%가 로타바이러스 감염에 의한 설사로 조사됐다. 선진국들은 백신을 도입하며 감염률이 크게 감소했고 이로 인해 전 세계 사망자의 99%가 중저개발국에 집중됐다.특히 현재 상용화된 경구용 백신은 선진국에서는 약 85% 이상의 예방 효과를 보이는 반면 열악한 환경 요인과 취약한 영양 상태 등으로 인해 중저개발국에선 효능이 50% 이하로 낮아지는 것으로 나타났다. 이에 따라 중저개발국은 경구용 백신보단 주사형 백신 개발을 통해 높은 효과와 접종률 및 접근성 개선을 기대하고 있다.글로벌 시장 조사 기관 ‘비즈니스 리서치 인사이트’에 따르면 글로벌 로타바이러스 백신 시장 규모는 2024년 약 81억 2000만달러(약 11조 2000억원)에서 2033년 약 139억달러(약 19조 1800억원)로 성장할 것으로 관측된다.안재용 SK바이오사이언스 사장은 “CDC가 개발한 혁신 기술을 기반으로 글로벌 보건 문제 해결에 기여할 수 있게 돼 뜻깊다”며 “라이트재단의 지원과 함께 중저개발국 아동의 건강 증진을 위한 혁신 백신 개발에 힘쓰고, 글로벌 보건 패러다임 전환을 이끄는 기업으로서 책임을 다하겠다”고 밝혔다.