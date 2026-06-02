“고속도로 운전 중 핸들서 ‘양손’ 다 뗐다”…40초 만에 트럭에 ‘쾅’, 무슨 일

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세줄 요약 중국 장시성 고속도로에서 운전자가 스마트 주행 보조 기능을 켠 뒤 40초 만에 양손을 뗀 채 주행하다 갓길에 정차 중이던 대형 트럭을 정면으로 들이받았다. 승용차 탑승자 3명은 모두 숨졌고, 당국은 운전자와 트럭 측 모두에게 책임이 있다고 판단했다. 스마트 주행 보조 과신, 양손 이탈 후 충돌

중국 장시성 고속도로, 40초 만에 대형 트럭 추돌

승용차 탑승자 3명 사망, 양측 책임 인정

중국 장시성 고속도로에서 스마트 주행 보조 시스템을 과신한 운전자가 핸들에서 양손을 놓은 채 주행다가 대형 트럭과 충돌하는 사고가 발생했다. 웨이보 닫기 이미지 확대 보기 중국 장시성 고속도로에서 스마트 주행 보조 시스템을 과신한 운전자가 핸들에서 양손을 놓은 채 주행다가 대형 트럭과 충돌하는 사고가 발생했다. 웨이보

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중국에서 운전자가 스마트 주행 보조 기능을 과신해 핸들에서 양손을 떼고 주행하다가 고속도로에 정차 중이던 대형 트럭을 정면으로 들이받아 탑승자 3명 전원이 사망하는 사고가 발생했다.2일(현지시간) TVBS 등 외신에 따르면 이 사고는 지난해 10월 2일 새벽 중국 장시성의 한 고속도로에서 일어났다.운전자 장씨는 동승자 2명을 태우고 이동하던 중이었다. 새벽 3시 59분쯤 그는 휴게소를 빠져나오자마자 스마트 주행 보조 기능을 켰다. 장씨는 그리고는 곧바로 핸들에서 양손을 떼었다.사고는 불과 40초 만에 벌어졌다. 장씨의 승용차는 고속도로 갓길 쪽에 멈춰 있던 대형 트럭을 그대로 들이받았다. 이 사고로 장씨를 포함해 승용차에 타고 있던 3명이 모두 숨졌다.당시 트럭 운전자는 주 연료 탱크 기름이 다 떨어진 상황에서 보조 탱크로 연료를 전환하는 법을 몰라 트럭을 도로 위에 불법적으로 세워 놓은 상태였다. 그는 경찰에 신고하는 대신 차량 주변에 삼각대 4개를 세워두고 도움을 요청하기 위해 통화를 하던 중이었다.조사 결과 당국은 양측 모두에게 책임이 있다고 결론 내렸다. 승용차 운전자 장씨는 이미 숨져 처벌이 불가능해졌으나 트럭 운전자는 형사 처벌을 받을 예정이다.트럭 운전자가 소속된 회사가 평소 직원 안전 교육에 소홀했으며 차량 상태를 실시간 관리하는 시스템이 제대로 작동하지 않은 사실도 드러났다. 이에 따라 회사 관계자들은 물론 관리 감독을 소홀히 한 공무원 3명도 법적 책임을 지게 될 전망이다.