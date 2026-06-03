[속보] 시내버스서 10대 청소년 흉기에 목 찔려… 가해자도 10대

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[속보] 시내버스서 10대 청소년 흉기에 목 찔려… 가해자도 10대

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-06-03 06:11
수정 2026-06-03 06:43
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세줄 요약
  • 대전 시내버스서 10대가 또래 10대 흉기 공격
  • 피해자 병원 이송, 생명에는 큰 지장 없는 상태
  • 가해자 도주 뒤 경찰 자수, 동기와 경로 조사
피해자 병원 이송…가해자 경찰에 자수
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119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB


달리는 시내버스 안에서 10대 청소년이 다른 10대에게 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다.

3일 연합뉴스에 따르면 전날 오후 9시 47분쯤 대전 유성구 송강동을 지나던 시내버스 안에서 승객 A(17)군이 B(14)군의 목을 흉기로 찌르고 달아났다.

목격자 신고를 받고 출동한 119구급대는 의식과 호흡이 있는 상태인 B군을 곧바로 병원으로 이송했다.

치료받고 있는 B군은 다행히 생명에는 크게 지장이 없는 것으로 전해졌다.

범행 후 달아났던 A군은 이후 경찰에 자수했다.



경찰은 A군을 상대로 흉기 입수 경로와 구체적인 범행 동기 등을 조사하고 있다.
이정수 기자
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