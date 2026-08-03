기획/연재 K-과학인재 아카데미 [포토] ‘K-과학인재 아카데미’ 고등학생 캠프 입소식 입력 2026-08-03 16:39 수정 2026-08-03 16:39 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/plan/K-ScienceAcademy/2026/08/03/20260803500213 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 내빈 및 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. K-과학인재 아카데미 캠프 대상자는? 고등학생 중학생