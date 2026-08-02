[속보]“수문으로 빨려들어가”…한강 잠실대교서 수영하던 30대男 심정지

세줄 요약 서울 한강 잠실대교 남단 인근에서 수영하던 30대 남성이 수문으로 빨려 들어갔다는 신고가 접수됐다. 구조대는 약 20분 뒤 심정지 상태로 남성을 구조해 응급처치 후 병원으로 옮겼다. 경찰과 소방은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 잠실대교 수문 인근 수영 중 30대 남성 사고

신고 20분 뒤 심정지 상태로 구조·이송

경찰·소방, 정확한 사고 경위 조사

이미지 확대 한강 잠실대교 근처에서 수영을 하던 30대 남성이 수문으로 빨려들어가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌다. jtbc 뉴스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한강 잠실대교 근처에서 수영을 하던 30대 남성이 수문으로 빨려들어가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌다. jtbc 뉴스 캡처

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폭염이 이어지는 가운데 서울 한강에서 수영을 하던 30대 남성이 잠실대교 수문 인근에서 사고를 당해 심정지 상태로 병원에 이송됐다.2일 한강 뚝섬수난구조대에 따르면 이날 오전 8시 37분쯤 서울 잠실대교 남단 인근에서 “수영하던 남성이 수문으로 빨려 들어갔다”는 신고가 접수됐다.신고를 받고 출동한 구조대는 약 20분 뒤인 오전 9시 9분쯤 30대 남성을 심정지 상태로 구조했다. 구조대는 현장에서 응급처치를 실시한 뒤 병원으로 이송했다.잠실대교에는 한강 수위를 조절하기 위한 수중보와 5개의 수문이 설치돼 있다. 수문이 열리면 주변 유속이 급격히 빨라지고 물살이 거세져 소용돌이나 급류가 발생할 수 있어 접근 시 각별한 주의가 요구된다.경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.한편 최근 전국적으로 폭염이 이어지면서 피서를 위해 강과 바다를 찾는 사람이 늘어나며 수난사고도 잇따르고 있다. 이날 오전 8시쯤 충남 태안군 안면읍 방포해수욕장에서도 40대 남성이 물에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.